На выборах мэра Челябинска появился фаворит

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Форум секретарей первичных отделений «Единой России». Челябинск, лошкин алексей
Алексея Лошкина называют самым фаворитом выборов мэра Челябинска Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

На выборы мэра Челябинска 17 октября подал заявление председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин. Об этом сообщил источник URA.RU в гордуме.

«Лошкин Алексей Александрович, 1978 года рождения. Контрольно-счетная палата Челябинской области, председатель», — сообщил о кандидате источник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о пяти имеющих максимальные шансы стать мэром кандидатах. Из них документы на конкурс подал только Лошкин. Всего на конкурс заявилось 23 претендента.

Лошкин служил в ГУ МВД по региону. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Также возглавлял Главное контрольное управление региона и был руководителем исполкома регионального отделения «Единой России».

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На выборы мэра Челябинска 17 октября подал заявление председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин. Об этом сообщил источник URA.RU в гордуме. «Лошкин Алексей Александрович, 1978 года рождения. Контрольно-счетная палата Челябинской области, председатель», — сообщил о кандидате источник агентства. Ранее URA.RU сообщало о пяти имеющих максимальные шансы стать мэром кандидатах. Из них документы на конкурс подал только Лошкин. Всего на конкурс заявилось 23 претендента. Лошкин служил в ГУ МВД по региону. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Также возглавлял Главное контрольное управление региона и был руководителем исполкома регионального отделения «Единой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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