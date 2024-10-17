На выборах мэра Челябинска появился фаворит

Алексея Лошкина называют самым фаворитом выборов мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024

На выборы мэра Челябинска 17 октября подал заявление председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин. Об этом сообщил источник URA.RU в гордуме.

«Лошкин Алексей Александрович, 1978 года рождения. Контрольно-счетная палата Челябинской области, председатель», — сообщил о кандидате источник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о пяти имеющих максимальные шансы стать мэром кандидатах. Из них документы на конкурс подал только Лошкин. Всего на конкурс заявилось 23 претендента.

Лошкин служил в ГУ МВД по региону. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Также возглавлял Главное контрольное управление региона и был руководителем исполкома регионального отделения «Единой России».