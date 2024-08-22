Что известно о будущем мэре Челябинска

Губернатор Текслер представил в столице пять кандидатов на пост главы Челябинска

23 августа 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Действующего мэра Челябинска Наталью Котову губернатор Алексей Текслер включил в «сенаторскую тройку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер представил в столицу перечень из пяти человек, которых считает достойными возглавить Челябинск после ухода в Совет Федерации действующего мэра Натальи Котовой. В списке вице-губернаторы Андрей Фалейчик и Станислав Мошаров, глава Сосновского района Евгений Ваганов, председатель Контрольно-счетной палаты области региона Алексей Лошкин и депутат заксобрания Сергей Буяков. URA.RU собрало информацию о каждом из них. Станислав Мошаров В бэкграунде Станислава Мошарова, помимо работы в Челябинске, богатый опыт работы с массой муниципалитетов области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родился в 1967 году в Ленинском районе Челябинска. В 1984 году, одновременно со школой, окончил СДЮСШ олимпийского резерва «Трактор». Поступил в Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ) и, получив в 1989 году диплом инженера-строителя, занялся бизнесом. В 2005 году возглавил предприятие «Челябгорсвет». В 2009 году избрался в челябинскую гордуму, занял пост первого вице-спикера, а затем и председателя думы. В этой должности при всех происходивших с ней трансформациях (включая реформу МСУ) проработал до 2019 года. Один из авторов пилотного проекта Челябинской агломерации, в которую вошли Челябинск, Копейск, а также Красноармейский, Сосновский, Коркинский, Еманжелинский и Еткульский районы. В октябре 2019 года принял предложение занять пост вице-губернатора Челябинской области, отвечает в региональном правительстве за расположенные на севере муниципалитеты. Андрей Фалейчик До того, как стать замгубернатора по строительству, Андрей Фалейчик работал в минстрое области и руководил городом-спутником Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родился 29 апреля 1980 года в Челябинске. В 2002 году выучился в ЮУрГУ на инженера-строителя, устроившись затем мастером сантехнических работ челябинского ЖЭУ. Следующей карьерной ступенькой стала должность главного специалиста министерства по радиационной и экологической безопасности области. В 2005 году перешел в региональное министерство строительства и инфраструктуры региона, где за 13 лет прошел путь от начальника отдела до замминистра. В феврале 2019 года стал замглавы Копейска по ЖКХ «с прицелом» на пост мэра. После досрочной отставки мэра Копейска Владимира Можина в апреле того же года стал врио градоначальника, а в июне депутаты единогласно избрали его мэром. Возвращение в структуры областной власти стало неожиданностью практически для всех. После столь же внезапной отставки Сергея Шаля глава региона назначил Фалейчика вице-губернатором, курирующим строительство, дорожное хозяйство и транспорт. Уже тогда о нем заговорили как о возможном преемнике Котовой. Сергей Буяков Сергей Буяков — кандидат юридических наук и «профессиональный депутат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родился 20 сентября 1975 года в Челябинске. В 1997 году окончил Челябинский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. В феврале 2011 года получил депутатский мандат экс-лидера челябинского регионального отделения Либерально-демократической партии России Олега Голикова, досрочно сложившегося с себя полномочия в связи с переходом в Госдуму. Через пять лет участвовал в выборах и вошел в новый состав заксобрания, где и работает до сих пор. Возглавляет комитет по социальной политике, входит в комитет по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Евгений Ваганов Глава «челябинской Рублевки» Евгений Ваганов на этом посту показал себя не менее эффективным, чем в должности первого замминистра сельского хозяйства области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родился 11 сентября 1971 года в городе Щучье Курганской области. В 1994 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет (инженер-электрик). Работал на Каслинском радиозаводе токарем-расточником, после вуза устроился в АО «Северное» Каслинского района (с 2006 года — ООО «Артель Северное»), где прошел путь от и. о. главного энергетика до генерального директора. Пригородный Сосновский район, прозванный «челябинской Рублевкой», Ваганов возглавляет с 2016 года. До этого в течение четырех лет занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. До министерства трудился главным энергетиком, директором, затем генеральным директором предприятия. С его именем в районе связывают старт масштабного строительства учреждений образования, программу благоустройства и открытие современных спортивных сооружений. Из-за близости к областному центру район воспринимается (и фактически является) неформальной частью самого Челябинска — там расположен целый ряд знаковых предприятий и целые микрорайоны. Алексей Лошкин Алексей Лошкин руководит КСП с декабря 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родился в 1978 году в Челябинске. С августа 1996 года по март 2011 года служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год — начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка. В этом же году ушел на госслужбу, возглавив Главное экспертное управление региона. С июня 2013 года по декабрь 2015 года был начальником Главного контрольного управления области. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, не раз становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров. Кандидат юридических наук. Помимо основного образования, прошел переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих» и получил второе высшее по специальности «Экономика» в ЮУрГУ. В плюс ему в Москве пойдет и опыт руководства региональным исполкомом ЕР с декабря 2015 по декабрь 2016 года. «Сейчас в Челябинске есть сильный и эффективный мэр. Но, учитывая, что после выборов Наталья Котова может усилить представительство области в Совете Федерации, все пятеро — понятные и логичные фигуры. Мошаров, при прежней системе управления возглавлял Челябинск, прекрасно знаком с городским хозяйством и может безболезненно перенять управление мегаполисом. Большой опыт на разных должностях есть у Ваганова — выбор в его пользу станет оценкой его работы в Сосновском районе. Фалейчик тоже получил опыт в крайне непростом Копейске, но переход на уровень Челябинска — помимо куда большего масштаба задач, подразумевает необходимость выстраивания отношений с местными группами влияния. Буяков также пользуется репутацией молодого и амбициозного политика», — заметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Он также напомнил, что разговоры о Лошкине как о будущем градоначальнике упорно ходят с 2018 года. Свидетельствуя как о поддержке такого варианта на уровне области, так и о моральной готовности самого кандидата занять этот пост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер представил в столицу перечень из пяти человек, которых считает достойными возглавить Челябинск после ухода в Совет Федерации действующего мэра Натальи Котовой. В списке вице-губернаторы Андрей Фалейчик и Станислав Мошаров, глава Сосновского района Евгений Ваганов, председатель Контрольно-счетной палаты области региона Алексей Лошкин и депутат заксобрания Сергей Буяков. URA.RU собрало информацию о каждом из них. Станислав Мошаров Родился в 1967 году в Ленинском районе Челябинска. В 1984 году, одновременно со школой, окончил СДЮСШ олимпийского резерва «Трактор». Поступил в Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ) и, получив в 1989 году диплом инженера-строителя, занялся бизнесом. В 2005 году возглавил предприятие «Челябгорсвет». В 2009 году избрался в челябинскую гордуму, занял пост первого вице-спикера, а затем и председателя думы. В этой должности при всех происходивших с ней трансформациях (включая реформу МСУ) проработал до 2019 года. Один из авторов пилотного проекта Челябинской агломерации, в которую вошли Челябинск, Копейск, а также Красноармейский, Сосновский, Коркинский, Еманжелинский и Еткульский районы. В октябре 2019 года принял предложение занять пост вице-губернатора Челябинской области, отвечает в региональном правительстве за расположенные на севере муниципалитеты. Андрей Фалейчик Родился 29 апреля 1980 года в Челябинске. В 2002 году выучился в ЮУрГУ на инженера-строителя, устроившись затем мастером сантехнических работ челябинского ЖЭУ. Следующей карьерной ступенькой стала должность главного специалиста министерства по радиационной и экологической безопасности области. В 2005 году перешел в региональное министерство строительства и инфраструктуры региона, где за 13 лет прошел путь от начальника отдела до замминистра. В феврале 2019 года стал замглавы Копейска по ЖКХ «с прицелом» на пост мэра. После досрочной отставки мэра Копейска Владимира Можина в апреле того же года стал врио градоначальника, а в июне депутаты единогласно избрали его мэром. Возвращение в структуры областной власти стало неожиданностью практически для всех. После столь же внезапной отставки Сергея Шаля глава региона назначил Фалейчика вице-губернатором, курирующим строительство, дорожное хозяйство и транспорт. Уже тогда о нем заговорили как о возможном преемнике Котовой. Сергей Буяков Родился 20 сентября 1975 года в Челябинске. В 1997 году окончил Челябинский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. В феврале 2011 года получил депутатский мандат экс-лидера челябинского регионального отделения Либерально-демократической партии России Олега Голикова, досрочно сложившегося с себя полномочия в связи с переходом в Госдуму. Через пять лет участвовал в выборах и вошел в новый состав заксобрания, где и работает до сих пор. Возглавляет комитет по социальной политике, входит в комитет по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Евгений Ваганов Родился 11 сентября 1971 года в городе Щучье Курганской области. В 1994 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет (инженер-электрик). Работал на Каслинском радиозаводе токарем-расточником, после вуза устроился в АО «Северное» Каслинского района (с 2006 года — ООО «Артель Северное»), где прошел путь от и. о. главного энергетика до генерального директора. Пригородный Сосновский район, прозванный «челябинской Рублевкой», Ваганов возглавляет с 2016 года. До этого в течение четырех лет занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. До министерства трудился главным энергетиком, директором, затем генеральным директором предприятия. С его именем в районе связывают старт масштабного строительства учреждений образования, программу благоустройства и открытие современных спортивных сооружений. Из-за близости к областному центру район воспринимается (и фактически является) неформальной частью самого Челябинска — там расположен целый ряд знаковых предприятий и целые микрорайоны. Алексей Лошкин Родился в 1978 году в Челябинске. С августа 1996 года по март 2011 года служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год — начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка. В этом же году ушел на госслужбу, возглавив Главное экспертное управление региона. С июня 2013 года по декабрь 2015 года был начальником Главного контрольного управления области. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, не раз становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров. Кандидат юридических наук. Помимо основного образования, прошел переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих» и получил второе высшее по специальности «Экономика» в ЮУрГУ. В плюс ему в Москве пойдет и опыт руководства региональным исполкомом ЕР с декабря 2015 по декабрь 2016 года. «Сейчас в Челябинске есть сильный и эффективный мэр. Но, учитывая, что после выборов Наталья Котова может усилить представительство области в Совете Федерации, все пятеро — понятные и логичные фигуры. Мошаров, при прежней системе управления возглавлял Челябинск, прекрасно знаком с городским хозяйством и может безболезненно перенять управление мегаполисом. Большой опыт на разных должностях есть у Ваганова — выбор в его пользу станет оценкой его работы в Сосновском районе. Фалейчик тоже получил опыт в крайне непростом Копейске, но переход на уровень Челябинска — помимо куда большего масштаба задач, подразумевает необходимость выстраивания отношений с местными группами влияния. Буяков также пользуется репутацией молодого и амбициозного политика», — заметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Он также напомнил, что разговоры о Лошкине как о будущем градоначальнике упорно ходят с 2018 года. Свидетельствуя как о поддержке такого варианта на уровне области, так и о моральной готовности самого кандидата занять этот пост.