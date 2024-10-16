16 октября 2024

Спасал поселок и вводил дресс-код в городе: чем известен переизбранный мэр из ЯНАО

Чем запомнился глава города Ноябрьск Алексей Романов за предыдущие сроки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Романов переизбрался на пост мэра Ноябрьска (ЯНАО)
Алексей Романов переизбрался на пост мэра Ноябрьска (ЯНАО) Фото:

Депутаты Ноябрьска (ЯНАО) поддержали переизбрание главы города Алексея Романова на очередной пятилетний срок. О том, чем известен глава и каких успехов он достиг — читайте в материале URA.RU.

Детство, учеба и первая работа Романова

Алексей Романов родился 25 июля в 1973 году в Тюмени. Спустя пять лет с родителями переехал в Новый Уреной, где закончил школу №3. В 1998 году окончил ТюмГУ по специальности «Финансы и кредит», после чего пошел работать в ОАО «Запсибкомбанк» в Тарко-Сале. После 4 лет работы, возглавил городской филиал предприятия.

Политические «ступеньки»: как от депутата гордумы Тарко-Сале Романов стал мэром Ноябрьска

В 2005 году был избран депутатом городской думы Тарко-Сале (ЯНАО). В январе 2008 года был приглашен на работу в администрацию муниципального образования Пуровский район на должность заместителя главы администрации района по вопросам финансов.

Проработав там три года, стал главой поселка Уренгой. В 2014 году тогда еще глава поселка столкнулся с паводками, в котором тысяча жителей оказалась под угрозой затопления. Романов в содействии с службой МЧС ликвидировал опасное погодное явление, за что и был представлен к награде министерства «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Как сообщают старожилы, подобные действия не могли не заметить окружные власти, за что и был назначен главой администрации Ноябрьска в 2016 году. В 2019 году по решению городской думы стал мэром на второй срок.

Обещал зайти в каждую квартиру города, внезапный уход замов и «угроза» повышения: что известно о его деятельности при вступлении на должность

Романов быстро вошел в суть проблем Ноябрьска: победив на выборах, он предложил упразднить дублирующие структуры и пересмотреть муниципальную службу. При входе на должность он отметил, что «человек должен быть сдержан, но красив» — так он прокомментировал необходимость дресс-кода для сотрудников администрации города.

Также Романов пообещал зайти в каждую квартиру города. Технически, он обещание сдержал — по квартирам прошлись представители управляющих компаний и ТСЖ. Сотрудники жилищно-коммунального сектора обошли каждую квартиру, обслуживаемых ими домов и вместе с жильцами заполнили анкету по формированию комфортной среды города.

Не обошлось и без уходов с должностей в администрации: в 2024 году четверо заместителей покинули свои должности. Сейчас обязанности всех ушедших вице-мэров временно выполняют их заместители.

Романову дважды прочили отставку и переезд в окружную столицу, однако этого не случилось: он подал документы на третий срок в 2024 году. «Ноябрьску нужен мэр, знающий всю специфику города», — сообщал ранее собеседник URA.RU.

Личная жизнь

Свою личную жизнь Романов особо не афиширует. На сайте администрации на его странице скромно написано: «Женат, имеет четверых детей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Ноябрьска (ЯНАО) поддержали переизбрание главы города Алексея Романова на очередной пятилетний срок. О том, чем известен глава и каких успехов он достиг — читайте в материале URA.RU. Детство, учеба и первая работа Романова Алексей Романов родился 25 июля в 1973 году в Тюмени. Спустя пять лет с родителями переехал в Новый Уреной, где закончил школу №3. В 1998 году окончил ТюмГУ по специальности «Финансы и кредит», после чего пошел работать в ОАО «Запсибкомбанк» в Тарко-Сале. После 4 лет работы, возглавил городской филиал предприятия. Политические «ступеньки»: как от депутата гордумы Тарко-Сале Романов стал мэром Ноябрьска В 2005 году был избран депутатом городской думы Тарко-Сале (ЯНАО). В январе 2008 года был приглашен на работу в администрацию муниципального образования Пуровский район на должность заместителя главы администрации района по вопросам финансов. Проработав там три года, стал главой поселка Уренгой. В 2014 году тогда еще глава поселка столкнулся с паводками, в котором тысяча жителей оказалась под угрозой затопления. Романов в содействии с службой МЧС ликвидировал опасное погодное явление, за что и был представлен к награде министерства «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Как сообщают старожилы, подобные действия не могли не заметить окружные власти, за что и был назначен главой администрации Ноябрьска в 2016 году. В 2019 году по решению городской думы стал мэром на второй срок. Обещал зайти в каждую квартиру города, внезапный уход замов и «угроза» повышения: что известно о его деятельности при вступлении на должность Романов быстро вошел в суть проблем Ноябрьска: победив на выборах, он предложил упразднить дублирующие структуры и пересмотреть муниципальную службу. При входе на должность он отметил, что «человек должен быть сдержан, но красив» — так он прокомментировал необходимость дресс-кода для сотрудников администрации города. Также Романов пообещал зайти в каждую квартиру города. Технически, он обещание сдержал — по квартирам прошлись представители управляющих компаний и ТСЖ. Сотрудники жилищно-коммунального сектора обошли каждую квартиру, обслуживаемых ими домов и вместе с жильцами заполнили анкету по формированию комфортной среды города. Не обошлось и без уходов с должностей в администрации: в 2024 году четверо заместителей покинули свои должности. Сейчас обязанности всех ушедших вице-мэров временно выполняют их заместители. Романову дважды прочили отставку и переезд в окружную столицу, однако этого не случилось: он подал документы на третий срок в 2024 году. «Ноябрьску нужен мэр, знающий всю специфику города», — сообщал ранее собеседник URA.RU. Личная жизнь Свою личную жизнь Романов особо не афиширует. На сайте администрации на его странице скромно написано: «Женат, имеет четверых детей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...