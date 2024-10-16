Спасал поселок и вводил дресс-код в городе: чем известен переизбранный мэр из ЯНАО

Депутаты Ноябрьска (ЯНАО) поддержали переизбрание главы города Алексея Романова на очередной пятилетний срок. О том, чем известен глава и каких успехов он достиг — читайте в материале URA.RU.
Детство, учеба и первая работа Романова
Алексей Романов родился 25 июля в 1973 году в Тюмени. Спустя пять лет с родителями переехал в Новый Уреной, где закончил школу №3. В 1998 году окончил ТюмГУ по специальности «Финансы и кредит», после чего пошел работать в ОАО «Запсибкомбанк» в Тарко-Сале. После 4 лет работы, возглавил городской филиал предприятия.
Политические «ступеньки»: как от депутата гордумы Тарко-Сале Романов стал мэром Ноябрьска
В 2005 году был избран депутатом городской думы Тарко-Сале (ЯНАО). В январе 2008 года был приглашен на работу в администрацию муниципального образования Пуровский район на должность заместителя главы администрации района по вопросам финансов.
Проработав там три года, стал главой поселка Уренгой. В 2014 году тогда еще глава поселка столкнулся с паводками, в котором тысяча жителей оказалась под угрозой затопления. Романов в содействии с службой МЧС ликвидировал опасное погодное явление, за что и был представлен к награде министерства «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
Как сообщают старожилы, подобные действия не могли не заметить окружные власти, за что и был назначен главой администрации Ноябрьска в 2016 году. В 2019 году по решению городской думы стал мэром на второй срок.
Обещал зайти в каждую квартиру города, внезапный уход замов и «угроза» повышения: что известно о его деятельности при вступлении на должность
Романов быстро вошел в суть проблем Ноябрьска: победив на выборах, он предложил упразднить дублирующие структуры и пересмотреть муниципальную службу. При входе на должность он отметил, что «человек должен быть сдержан, но красив» — так он прокомментировал необходимость дресс-кода для сотрудников администрации города.
Также Романов пообещал зайти в каждую квартиру города. Технически, он обещание сдержал — по квартирам прошлись представители управляющих компаний и ТСЖ. Сотрудники жилищно-коммунального сектора обошли каждую квартиру, обслуживаемых ими домов и вместе с жильцами заполнили анкету по формированию комфортной среды города.
Не обошлось и без уходов с должностей в администрации: в 2024 году четверо заместителей покинули свои должности. Сейчас обязанности всех ушедших вице-мэров временно выполняют их заместители.
Романову дважды прочили отставку и переезд в окружную столицу, однако этого не случилось: он подал документы на третий срок в 2024 году. «Ноябрьску нужен мэр, знающий всю специфику города», — сообщал ранее собеседник URA.RU.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Романов особо не афиширует. На сайте администрации на его странице скромно написано: «Женат, имеет четверых детей».
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