Главе города в ЯНАО прочат повышение. Инсайд

07 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Алексею Романову предрекают повышение в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Главе Ноябрьска (ЯНАО) Алексею Романову прочат повышение. Как сообщают источники URA.RU, в 2024 году губернатор Дмитрий Артюхов может забрать градоначальника в Салехард. «В следующем году Алексей Романов может пойти на повышение в Салехард», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, работа мэра в Ноябрьске послужит трамплином в дальнейшей карьере. «Романов возглавил самый оппозиционный ямальский город и за то время, что он у власти, имидж Ноябрьска улучшился — начиная от благоустройства и заканчивая поведением оппозиции, активность которой значительно спала», — рассказывает источник. Инсайдеры отмечают, что недавняя рабочая поездка Артюхова с Романовым в Сербию показала, что губернатор расположен к мэру и доверяет ему. Сам Романов, как полагали источники ранее, не желает идти мэром на третий срок. «Артюхову нужны такие люди в команде, и если Романов не хочет продолжать свою деятельность в качестве главы города, то губернатор найдет ему место в своем аппарате», — добавил источник. В правительстве агентству не смогли дать комментарий. «Мы не имеем такой информации», — сообщили в пресс-службе.

Главе Ноябрьска (ЯНАО) Алексею Романову прочат повышение. Как сообщают источники URA.RU, в 2024 году губернатор Дмитрий Артюхов может забрать градоначальника в Салехард. «В следующем году Алексей Романов может пойти на повышение в Салехард», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, работа мэра в Ноябрьске послужит трамплином в дальнейшей карьере. «Романов возглавил самый оппозиционный ямальский город и за то время, что он у власти, имидж Ноябрьска улучшился — начиная от благоустройства и заканчивая поведением оппозиции, активность которой значительно спала», — рассказывает источник. Инсайдеры отмечают, что недавняя рабочая поездка Артюхова с Романовым в Сербию показала, что губернатор расположен к мэру и доверяет ему. Сам Романов, как полагали источники ранее, не желает идти мэром на третий срок. «Артюхову нужны такие люди в команде, и если Романов не хочет продолжать свою деятельность в качестве главы города, то губернатор найдет ему место в своем аппарате», — добавил источник. В правительстве агентству не смогли дать комментарий. «Мы не имеем такой информации», — сообщили в пресс-службе.