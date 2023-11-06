06 ноября 2023
05 ноября 2023

Главе города в ЯНАО прочат повышение. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, романов алексей
Алексею Романову предрекают повышение в Салехарде Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главе Ноябрьска (ЯНАО) Алексею Романову прочат повышение. Как сообщают источники URA.RU, в 2024 году губернатор Дмитрий Артюхов может забрать градоначальника в Салехард.

«В следующем году Алексей Романов может пойти на повышение в Салехард», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, работа мэра в Ноябрьске послужит трамплином в дальнейшей карьере. «Романов возглавил самый оппозиционный ямальский город и за то время, что он у власти, имидж Ноябрьска улучшился — начиная от благоустройства и заканчивая поведением оппозиции, активность которой значительно спала», — рассказывает источник.

Инсайдеры отмечают, что недавняя рабочая поездка Артюхова с Романовым в Сербию показала, что губернатор расположен к мэру и доверяет ему. Сам Романов, как полагали источники ранее, не желает идти мэром на третий срок. «Артюхову нужны такие люди в команде, и если Романов не хочет продолжать свою деятельность в качестве главы города, то губернатор найдет ему место в своем аппарате», — добавил источник.

В правительстве агентству не смогли дать комментарий. «Мы не имеем такой информации», — сообщили в пресс-службе.

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Главе Ноябрьска (ЯНАО) Алексею Романову прочат повышение. Как сообщают источники URA.RU, в 2024 году губернатор Дмитрий Артюхов может забрать градоначальника в Салехард. «В следующем году Алексей Романов может пойти на повышение в Салехард», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, работа мэра в Ноябрьске послужит трамплином в дальнейшей карьере. «Романов возглавил самый оппозиционный ямальский город и за то время, что он у власти, имидж Ноябрьска улучшился — начиная от благоустройства и заканчивая поведением оппозиции, активность которой значительно спала», — рассказывает источник. Инсайдеры отмечают, что недавняя рабочая поездка Артюхова с Романовым в Сербию показала, что губернатор расположен к мэру и доверяет ему. Сам Романов, как полагали источники ранее, не желает идти мэром на третий срок. «Артюхову нужны такие люди в команде, и если Романов не хочет продолжать свою деятельность в качестве главы города, то губернатор найдет ему место в своем аппарате», — добавил источник. В правительстве агентству не смогли дать комментарий. «Мы не имеем такой информации», — сообщили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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