16 октября 2024

Студентке пермского вуза, призывавшей примкнуть к террористам, продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Инга Морозова останется под стражей
Инга Морозова останется под стражей Фото:

В Перми продлен срок содержания под стражей студентке Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермском у краю. В ведомстве напомнили, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в вербовке граждан в ряды террористов.

«Мера пресечения студентке Пермского государственного медицинского университета в виде заключения под стражу продлена», — сообщили в УФСБ по Прикамью. По версии следователей регионального управления ФСБ, девушка «являлась сторонником неонацистской идеологии и поддерживала контакты с лидерами националистической организации».

URA.RU рассказывало, что обвиняемой является выпускница Дягилевской гимназии Инга Морозова. Студентку-первокурсницу арестовали нынешним летом. Предварительно установлено, что с помощью интернет-переписки она предлагала вступить в террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew). Морозовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ей грозит до 20 лет колонии.

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В Перми продлен срок содержания под стражей студентке Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермском у краю. В ведомстве напомнили, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в вербовке граждан в ряды террористов. «Мера пресечения студентке Пермского государственного медицинского университета в виде заключения под стражу продлена», — сообщили в УФСБ по Прикамью. По версии следователей регионального управления ФСБ, девушка «являлась сторонником неонацистской идеологии и поддерживала контакты с лидерами националистической организации». URA.RU рассказывало, что обвиняемой является выпускница Дягилевской гимназии Инга Морозова. Студентку-первокурсницу арестовали нынешним летом. Предварительно установлено, что с помощью интернет-переписки она предлагала вступить в террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew). Морозовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ей грозит до 20 лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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