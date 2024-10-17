Названа профессия в Челябинске с заработком до 190 тысяч рублей

В строительных компаниях Челябинска зарплата монтажника лифтов может составлять до 190 тысяч рублей. На такой заработок могут рассчитывать кандидаты с опытом монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы по специальности от трех лет. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В Челябинске монтажник лифтов может зарабатывать от 115 до 190 тысяч рублей. Требования: опыт монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стаж работы монтажником лифтов от трех лет», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, зарплату в размере 40-50 тысяч рублей в месяц по данной специальности будут зарабатывать кандидаты со средним профобразованием, знанием гостов, правил прокладки электропроводки и основ монтажа лифтов, без опыта. Зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в городе предлагают соискателям с наличием всех необходимых для работы документов, знанием основ по специальности и опытом работы от 1 года.
Заработную плату в размере от 60 до 115 тысяч рублей в Челябинске могут получать монтажники лифтов с опытом монтажа подъемных платформ для маломобильных групп населения и стажем работы от двух лет. Также требованием работодателя может быть опыт монтажа грузовых промышленных подъемников.
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