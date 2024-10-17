Названа профессия в Челябинске с заработком до 190 тысяч рублей

Челябинские застройщики готовы платить монтажникам лифтов до 190 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтажникам лифтов с опытом работы от трех лет готовы платить от 115 до 190 тысяч рублей
Монтажникам лифтов с опытом работы от трех лет готовы платить от 115 до 190 тысяч рублей Фото:

В строительных компаниях Челябинска зарплата монтажника лифтов может составлять до 190 тысяч рублей. На такой заработок могут рассчитывать кандидаты с опытом монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы по специальности от трех лет. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В Челябинске монтажник лифтов может зарабатывать от 115 до 190 тысяч рублей. Требования: опыт монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стаж работы монтажником лифтов от трех лет», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, зарплату в размере 40-50 тысяч рублей в месяц по данной специальности будут зарабатывать кандидаты со средним профобразованием, знанием гостов, правил прокладки электропроводки и основ монтажа лифтов, без опыта. Зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в городе предлагают соискателям с наличием всех необходимых для работы документов, знанием основ по специальности и опытом работы от 1 года.

Заработную плату в размере от 60 до 115 тысяч рублей в Челябинске могут получать монтажники лифтов с опытом монтажа подъемных платформ для маломобильных групп населения и стажем работы от двух лет. Также требованием работодателя может быть опыт монтажа грузовых промышленных подъемников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В строительных компаниях Челябинска зарплата монтажника лифтов может составлять до 190 тысяч рублей. На такой заработок могут рассчитывать кандидаты с опытом монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы по специальности от трех лет. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске монтажник лифтов может зарабатывать от 115 до 190 тысяч рублей. Требования: опыт монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стаж работы монтажником лифтов от трех лет», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе пояснили, зарплату в размере 40-50 тысяч рублей в месяц по данной специальности будут зарабатывать кандидаты со средним профобразованием, знанием гостов, правил прокладки электропроводки и основ монтажа лифтов, без опыта. Зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в городе предлагают соискателям с наличием всех необходимых для работы документов, знанием основ по специальности и опытом работы от 1 года. Заработную плату в размере от 60 до 115 тысяч рублей в Челябинске могут получать монтажники лифтов с опытом монтажа подъемных платформ для маломобильных групп населения и стажем работы от двух лет. Также требованием работодателя может быть опыт монтажа грузовых промышленных подъемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...