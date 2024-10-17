В Свердловской области в период с 30 сентября по 14 октября заметно подорожали сливочное масло, вермишель, хлеб и маргарин. В соответствии с законодательством РФ, эти продукты относятся к категории первой необходимости. Актуальные данные об изменении цен опубликовал Свердловскстат.
Один килограмм сливочного масла за две недели подорожал на 4,6% — до 1087,60 рубля, против 1039,06 рубля. Вермишель выросла в цене на 2,1% и стала стоить 127,74 рубля вместо 125,11 рубля.
Ржаной и пшеничный хлеб подорожал на 1,6%. Килограмм ржаного хлеба, по данным на 14 октября, стоил 100,01 рубля, а пшеничный хлеб — 104,31 рубля. Маргарин подорожал на 1,5% — до 268,84 рубля.
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