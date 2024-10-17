В Свердловской области резко подорожали продукты первой необходимости. Инфографика

В Свердловской области подорожали хлеб, сливочное масло и маргарин

17 октября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ржаной и пшеничный хлеб подорожал на 1,6% Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области в период с 30 сентября по 14 октября заметно подорожали сливочное масло, вермишель, хлеб и маргарин. В соответствии с законодательством РФ, эти продукты относятся к категории первой необходимости. Актуальные данные об изменении цен опубликовал Свердловскстат. Один килограмм сливочного масла за две недели подорожал на 4,6% — до 1087,60 рубля, против 1039,06 рубля. Вермишель выросла в цене на 2,1% и стала стоить 127,74 рубля вместо 125,11 рубля. Ржаной и пшеничный хлеб подорожал на 1,6%. Килограмм ржаного хлеба, по данным на 14 октября, стоил 100,01 рубля, а пшеничный хлеб — 104,31 рубля. Маргарин подорожал на 1,5% — до 268,84 рубля. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в период с 30 сентября по 14 октября заметно подорожали сливочное масло, вермишель, хлеб и маргарин. В соответствии с законодательством РФ, эти продукты относятся к категории первой необходимости. Актуальные данные об изменении цен опубликовал Свердловскстат. Один килограмм сливочного масла за две недели подорожал на 4,6% — до 1087,60 рубля, против 1039,06 рубля. Вермишель выросла в цене на 2,1% и стала стоить 127,74 рубля вместо 125,11 рубля. Ржаной и пшеничный хлеб подорожал на 1,6%. Килограмм ржаного хлеба, по данным на 14 октября, стоил 100,01 рубля, а пшеничный хлеб — 104,31 рубля. Маргарин подорожал на 1,5% — до 268,84 рубля.