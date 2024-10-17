Челябинского священника обвиняют в убийстве прихожанина

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Фото:

Священник из храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Аргаяшском районе Челябинской области Игорь Ефремов обвиняется в убийстве прихожанина. По словам секретаря Челябинской епархии Игоря Шестакова, произошедшее является большой трагедией.

«Сейчас он (Ефремов) запрещен в священном служении, касательно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия. Мы целиком и полностью полагаемся на правоохранительные органы, которые установят истинную причину произошедшего, — сообщил URA.RU Шестаков.

По его словам, произошедшее является ужасной трагедией для всех. Ефремова знали, как нормального и адекватного священника. Но в последнее время он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья.

По данным издание «Агентство чрезвычайных новостей», убийство произошло во время застолья. Убитым оказался муж работницы местной школы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Священник из храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Аргаяшском районе Челябинской области Игорь Ефремов обвиняется в убийстве прихожанина. По словам секретаря Челябинской епархии Игоря Шестакова, произошедшее является большой трагедией. «Сейчас он (Ефремов) запрещен в священном служении, касательно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия. Мы целиком и полностью полагаемся на правоохранительные органы, которые установят истинную причину произошедшего, — сообщил URA.RU Шестаков. По его словам, произошедшее является ужасной трагедией для всех. Ефремова знали, как нормального и адекватного священника. Но в последнее время он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья. По данным издание «Агентство чрезвычайных новостей», убийство произошло во время застолья. Убитым оказался муж работницы местной школы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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