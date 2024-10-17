Челябинского священника обвиняют в убийстве прихожанина

Священник из храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Аргаяшском районе Челябинской области Игорь Ефремов обвиняется в убийстве прихожанина. По словам секретаря Челябинской епархии Игоря Шестакова, произошедшее является большой трагедией.
«Сейчас он (Ефремов) запрещен в священном служении, касательно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия. Мы целиком и полностью полагаемся на правоохранительные органы, которые установят истинную причину произошедшего, — сообщил URA.RU Шестаков.
По его словам, произошедшее является ужасной трагедией для всех. Ефремова знали, как нормального и адекватного священника. Но в последнее время он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья.
По данным издание «Агентство чрезвычайных новостей», убийство произошло во время застолья. Убитым оказался муж работницы местной школы.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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