Челябинского священника обвиняют в убийстве прихожанина

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Священник из храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Аргаяшском районе Челябинской области Игорь Ефремов обвиняется в убийстве прихожанина. По словам секретаря Челябинской епархии Игоря Шестакова, произошедшее является большой трагедией.

«Сейчас он (Ефремов) запрещен в священном служении, касательно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия. Мы целиком и полностью полагаемся на правоохранительные органы, которые установят истинную причину произошедшего, — сообщил URA.RU Шестаков.

По его словам, произошедшее является ужасной трагедией для всех. Ефремова знали, как нормального и адекватного священника. Но в последнее время он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья.

По данным издание «Агентство чрезвычайных новостей», убийство произошло во время застолья. Убитым оказался муж работницы местной школы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.