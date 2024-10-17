Боец СВО, признанный погибшим, выжил, ампутировав ногу

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Неделю пролежавший на поле боя без ноги боец СВО рассказал о встрече с богом
Неделю пролежавший на поле боя без ноги боец СВО рассказал о встрече с богом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец специальной военной операции Дарио Ристич, ранее объявленный погибшим, выжил после ампутации ноги. Как сообщил командир подразделения, солдат подорвался на мине, и из-за обстрела врага его тело изначально не удалось забрать.

«Вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — рассказал Ристич «Царьграду». После взрыва он смог добраться до укрытия и оказать себе первую помощь, перевязав остатки своей ноги.

В укрытии Ристич провел семь дней без еды и воды, где самостоятельно ампутировал поврежденную ногу. После этого его обнаружили и эвакуировали российские бойцы. Сейчас состояние солдата стабилизировалось, и он находится на стадии восстановления.

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Боец специальной военной операции Дарио Ристич, ранее объявленный погибшим, выжил после ампутации ноги. Как сообщил командир подразделения, солдат подорвался на мине, и из-за обстрела врага его тело изначально не удалось забрать. «Вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — рассказал Ристич «Царьграду». После взрыва он смог добраться до укрытия и оказать себе первую помощь, перевязав остатки своей ноги. В укрытии Ристич провел семь дней без еды и воды, где самостоятельно ампутировал поврежденную ногу. После этого его обнаружили и эвакуировали российские бойцы. Сейчас состояние солдата стабилизировалось, и он находится на стадии восстановления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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