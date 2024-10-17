Боец СВО, признанный погибшим, выжил, ампутировав ногу

Боец специальной военной операции Дарио Ристич, ранее объявленный погибшим, выжил после ампутации ноги. Как сообщил командир подразделения, солдат подорвался на мине, и из-за обстрела врага его тело изначально не удалось забрать.
«Вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — рассказал Ристич «Царьграду». После взрыва он смог добраться до укрытия и оказать себе первую помощь, перевязав остатки своей ноги.
В укрытии Ристич провел семь дней без еды и воды, где самостоятельно ампутировал поврежденную ногу. После этого его обнаружили и эвакуировали российские бойцы. Сейчас состояние солдата стабилизировалось, и он находится на стадии восстановления.
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