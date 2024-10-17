В Екатеринбурге юноша из Таджикистана изнасиловал 13-летнюю школьницу

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, документ, следователь ск, следственный комитет, бумага, шеврон следственного комитета
Следователи допросили подозреваемого Фото:

В Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана Шермухаммад Г. подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы, состоящей на учете в ПДН из-за распития алкогольных напитков. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, инцидент произошел поздно вечером 2 октября в квартире на Июльской. По предварительным данным, Шермухаммад набросился на девочку и силой принудил к сексу. Против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, юноша задержан. Скоро суд назначит ему меру пресечения. В свердловском СК тему не комментируют.

Девочка учится в седьмом классе. Она родом из Башкортостана. Ее мама работает фасовщиком в одном из магазинов Екатеринбурга. Шермухаммад находится в РФ законно. Живет с родителями, нигде не работает и не учится.

Летом против него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). До этого к уголовной ответственности парень не привлекался. Тогда суд назначил ему запрет определенных действий.

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В Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана Шермухаммад Г. подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы, состоящей на учете в ПДН из-за распития алкогольных напитков. Подробности истории URA.RU рассказал источник в силовых структурах. По его словам, инцидент произошел поздно вечером 2 октября в квартире на Июльской. По предварительным данным, Шермухаммад набросился на девочку и силой принудил к сексу. Против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, юноша задержан. Скоро суд назначит ему меру пресечения. В свердловском СК тему не комментируют. Девочка учится в седьмом классе. Она родом из Башкортостана. Ее мама работает фасовщиком в одном из магазинов Екатеринбурга. Шермухаммад находится в РФ законно. Живет с родителями, нигде не работает и не учится. Летом против него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). До этого к уголовной ответственности парень не привлекался. Тогда суд назначил ему запрет определенных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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