Арменка из «Реальных пацанов» объяснил, почему пошел против главы Осы

В Пермском крае депутаты Осинского округа объявили войну мэру Алексею Григорьеву. Оппозиция во главе с депутатом Арменом Бежаняном, известным по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», получила большинство мест в думе на прошедших в сентябре выборах. И теперь диктует свою волю главе. Алексей Григорьев в недавнем интервью URA.RU заявил: несмотря на то, что некоторые депутаты его предали, он готов к диалогу. Что по этому поводу думает оппозиция, Армен Бежанян рассказал в беседе с агентством.
— Алексей Григорьев объявил, что намерен остаться на новый срок на посту главы. Как вы считаете, у него получится? В интервью URA.RU он объяснил, что депутаты были против именно Алексея Курбанова и потому не поддержали его кандидатуру на пост спикера. Но не вся оппозиция выступает против именно Григорьева. Это так?
— Конечно, нет. У Григорьева не получится взять большинство голосов. Депутаты голосовали против Курбанова именно потому, что это креатура Григорьева. Никаких других причин не было.
— То есть он не сможет получить поддержку в думе?
— Я не могу говорить за всех депутатов. Но пока настроения в думе такие.
— А чем вам не нравится Григорьев?
— К нему очень много вопросов. Например, он не придерживается достигнутых договоренностей. И в принципе негибкий и неконструктивный. Взять ту же его любимую фразу «Других предложений не будет!».
Вот для сравнения: еще пять лет назад я один голосовал «против» («за» были тринадцать) депутатов. А сегодня его противников в думе как минимум восемь.
— А что значит эта фраза?
— Вот выходит он на думу с каким-то предложением. Депутаты высказывают свое мнение, предлагают другие решения. Но нет, правильное мнение только одно, и оно — у Григорьева.
— Но объективно, Оса за пять лет, что Григорьев был главой, заметно преобразилась. Это многие отмечают. Вы не согласны с этим?
— Это точно не заслуга одного Григорьева. Всю работу вели сотрудники администрации, его заместители, достойные предприниматели.
— То есть главная претензия к Алексею Григорьеву — неумение держать слово?
— Не только. Есть вопросы к кадровой политике. Например, к назначению директоров школ. Ты берешь и увольняешь заслуженного педагога, благодаря которому образовательное учреждение преобразилось, стало образцовым среди кадетских школ. Но Григорьев назначает только лояльных себе руководителей. Многих заслуженных педагогов увольняли, даже не попрощавшись.
Ни одного инвестиционного проекта, ни одного рабочего места не создано. В Осе — один из самых высоких показателей по оттоку населения, выше общекраевого в три раза.
Есть колоссальная проблема с водоснабжением, с водоотведением. В многоквартирных домах люди страдают: нечистоты неделями заполняют подвалы. Проблема — давняя, но ситуация никак не меняется. Люди уже не знают, как бороться. [Бывший главный инженер МУП «Водоканал», депутат думы Борис] Карсаков готов вытащить «Водоканал». Решить эти давние проблемы. Но взамен от него потребовали, чтобы на выборах спикера он проголосовал за кандидатуру Алексея Курбанова, друга Григорьева.
Непонятная история с теплосетями. То ли мы отдаем их в концессию, то ли не отдаем.
Многим депутатам не нравится туризм как основной вектор развития Осинского округа. У нас своих проблем хватает, давайте не будем решать чужие.
— Но развитие туризма — это общий вектор в Пермском крае.
— Тут есть нюансы. Туризм потащит за собой экономику, если гости будут оставаться ночевать в гостинице, ходить по магазинам, кафе и другим точкам притяжения. Много ли туристов с деньгами посетили город? Какой гостиничный фонд в Осе?
А круизный туризм — это совсем другое. Даже европейские страны стараются отказываться. Та же Венеция очень страдает от наплыва таких туристов. Люди сходят на берег и только мусор оставляют. А все свои деньги они тратят на корабле — там они ночуют, едят и развлекаются. Но даже если ты построишь шикарную гостиницу и ресторан, они все равно денег приносить не будут. Потому что не смогут нормально функционировать, если нет воды.
Поэтому давайте сначала сделаем для себя инфраструктуру. А потом уже будем гостей приглашать.
— Летом Григорьева обвинили в том, что он якобы участвует в секс-вечеринках. Он написал заявление в полицию на клевету. Были версии, что эту информацию запустили кандидаты от оппозиции на выборах в думу Осы.
— Нас обвиняли в том, что мы вели какую-то грязную кампанию. Да не нужен Григорьев никому, чтобы с ним связываться!
Для нас понятие «свингер» — чуждое и вообще непонятное. Я не знал его раньше.
Да, возможно, это чей-то заказ или расследование. Если кому-то важен этот вопрос, то пусть занимаются. Меня эта мерзкая история меньше всего волнует.
— А кого вы видите главой Осинского округа?
— У нас много талантливых руководителей в территории. Многие из них, возможно, уже уехали из округа. Наверняка кто-то из них захочет вернуться. Григорьев, кстати, до назначения мэром тоже не в Осе работал (он трудился в Чайковском филиале «Газпром газораспределение» — ред.).
Я хочу подчеркнуть: мы не собираемся конфликтовать с администрацией губернатора и кандидатурой, которую она предложит. Но депутаты хотят, чтобы услышали и их мнение. Волюнтаристские решения Григорьева их возмущают.
Ему нужна только полная лояльность. Другого мнения он не слышит. Я когда обсуждал с ним, что готов стать руководителем местного ДК, делал акцент, что в этом статусе возглавлю молодежное движение и культуру. А он посчитал, что я тогда должен полностью ему подчиниться.
— В интервью Григорьев заявил, что готов работать со всеми депутатами, но ему важно, чтобы они были конструктивно настроены. Как депутаты расценили его заявления в интервью?
— Мы это постоянно слышим от него. А по факту он сам не конструктивен. В этом вся и проблема. Если ты настроен так, как говоришь, то должен работать на общий результат, прислушиваясь к альтернативному мнению. Вспомните историю с осинским ЗАГСом. Четыре года предлагали, просили, настаивали, чтобы его из страшного подвала перевели в достойное здание. Поиздевавшись над депутатами и людьми, глава все-таки перенес ЗАГС. Почему не сразу?
Кстати, по поводу интервью и его заявлений. Многие депутаты были возмущены характеристиками, которые он там раздал. То есть все, у кого иная точка зрения, это враги, недруги, предатели. Глава не должен позволять себе такое поведение в отношении коллег.
Если раньше у депутатов еще была какая-то лояльность к главе, сейчас ее нет совсем. Для Григорьева пошел обратный отчет.
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