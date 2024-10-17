Пермяки скупают новостройки, несмотря на отмену льготной ипотеки

17 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермяки снова начали брать квартиры в новостройках Фото: Сергей Русанов © URA.RU В сентябре 2024 года жители Перми стали активнее покупать квартиры в строящихся домах. По сравнению с августом, количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) выросло на 30%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах «Яндекс Недвижимости» и «Пульс Продаж Новостроек». «Если сравнивать итоги третьего квартала 2024 года со вторым кварталом 2024 года, снижение числа сделок составило 47%. В период с апреля по июнь текущего года в городе зафиксировано около 2,5 тысячи ДДУ, а с июля по сентябрь —1,3 тысячи. Несмотря на заметное снижение динамики сделок в целом за третий квартал, в сентябре в Перми началось восстановление интереса покупателей к новостройкам. По сравнению с августом, количество зарегистрированных ДДУ выросло на 30%», — сказано в сообщении. Аналитики уточнили, что относительно прошлого года в третьем квартале 2024 года количество сделок на покупку квартир на первичном рынке сократилось на 62%. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, после отмены льготной ипотеки участники рынка ожидали снижение продаж. А повышению спроса в сентябре способствовало очередное заседание Банка России, которое назначено на 25 октября. На нем планируют определить уровень ключевой ставки. Также Белокуров предположил, что наиболее интересные варианты были раскуплены в период действия программы льготной ипотеки, а в сентябре застройщики снова выставили на продажу популярные объекты. «Это логичное поведение застройщиков, которые адаптируются под новые условия и подстраивают продажи под потребительскую активность», — добавила Белокуров. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми остановился рост цен на новостройки. В третьем квартале 2024 года стоимость квадратного метра осталась на уровне 146 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сентябре 2024 года жители Перми стали активнее покупать квартиры в строящихся домах. По сравнению с августом, количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) выросло на 30%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах «Яндекс Недвижимости» и «Пульс Продаж Новостроек». «Если сравнивать итоги третьего квартала 2024 года со вторым кварталом 2024 года, снижение числа сделок составило 47%. В период с апреля по июнь текущего года в городе зафиксировано около 2,5 тысячи ДДУ, а с июля по сентябрь —1,3 тысячи. Несмотря на заметное снижение динамики сделок в целом за третий квартал, в сентябре в Перми началось восстановление интереса покупателей к новостройкам. По сравнению с августом, количество зарегистрированных ДДУ выросло на 30%», — сказано в сообщении. Аналитики уточнили, что относительно прошлого года в третьем квартале 2024 года количество сделок на покупку квартир на первичном рынке сократилось на 62%. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, после отмены льготной ипотеки участники рынка ожидали снижение продаж. А повышению спроса в сентябре способствовало очередное заседание Банка России, которое назначено на 25 октября. На нем планируют определить уровень ключевой ставки. Также Белокуров предположил, что наиболее интересные варианты были раскуплены в период действия программы льготной ипотеки, а в сентябре застройщики снова выставили на продажу популярные объекты. «Это логичное поведение застройщиков, которые адаптируются под новые условия и подстраивают продажи под потребительскую активность», — добавила Белокуров. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми остановился рост цен на новостройки. В третьем квартале 2024 года стоимость квадратного метра осталась на уровне 146 тысяч рублей.