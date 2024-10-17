В пермской глубинке депутаты подняли мэру зарплату на 2500 рублей

Мэр пермской Юсьвы будет получать на 2500 рублей больше

18 октября 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Депутаты в Юсьвинском округе повысили оклады Николаю Никулину и его подчиненным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава Юсьвинского муниципального округа Пермского края Николай Никулин с 1 октября станет получать больше денег за свою работу. Размер должностного оклада чиновника увеличился без малого на 2,5 тысячи рублей. Это следует из решения думы муниципального округа, опубликованного на сайте местной администрации. «Размер должностного оклада выборного должностного лица Юсьвинского муниципального округа Пермского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (глава муниципального округа — глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края): 32 673,59 рубля», — указано в документе. До этого размер должностного оклада Никулина составлял 30 210 рублей 83 копейки. Также решением думы округа должностные оклады повышены и работникам администрации Юсьвинского округа. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты увеличили оклад главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу. Его зарплата с 1 октября текущего года составила 40 061 рубль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Юсьвинского муниципального округа Пермского края Николай Никулин с 1 октября станет получать больше денег за свою работу. Размер должностного оклада чиновника увеличился без малого на 2,5 тысячи рублей. Это следует из решения думы муниципального округа, опубликованного на сайте местной администрации. «Размер должностного оклада выборного должностного лица Юсьвинского муниципального округа Пермского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (глава муниципального округа — глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края): 32 673,59 рубля», — указано в документе. До этого размер должностного оклада Никулина составлял 30 210 рублей 83 копейки. Также решением думы округа должностные оклады повышены и работникам администрации Юсьвинского округа. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты увеличили оклад главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу. Его зарплата с 1 октября текущего года составила 40 061 рубль.