Главе Краснокамска Игорю Быкаризу второй раз за год хотят повысить зарплату

Глава Краснокамска Игорь Быкариз изменил оклады себе и своим подчиненным

12 сентября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Оклады Игоря Быкариза и сотрудников администрации Краснокамского округа изменятся с 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главе Краснокамского городского округа Пермского края Игорю Быкаризу готовятся повысить оклад с 1 октября текущего года. Это следует из проекта постановления думы округа, которое имеется в распоряжении URA.RU. Новость по теме Депутаты Краснокамска повысили главе города зарплату Внести изменения в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Краснокамского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе […]: в разделе II слова «с 01 января 2024 года в размере 38 190,00 рублей.» заменить словами «с 01 октября 2024 года в размере 40 061,00 рубль»», — сказано в проекте документа, который предстоит рассмотреть депутатам думы Краснокамского округа. Также размеры должностных окладов увеличатся с 1 октября и у остальных сотрудников администрации Краснокамского округа. URA.RU рассказывало, что Фонд оплаты труда чиновника состоит из должностного оклада, а также ежемесячных надбавок к нему: за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими гостайну, и за ученую степень. Помимо этого, Быкаризу выплачиваются различные премии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе Краснокамского городского округа Пермского края Игорю Быкаризу готовятся повысить оклад с 1 октября текущего года. Это следует из проекта постановления думы округа, которое имеется в распоряжении URA.RU. Внести изменения в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Краснокамского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе […]: в разделе II слова «с 01 января 2024 года в размере 38 190,00 рублей.» заменить словами «с 01 октября 2024 года в размере 40 061,00 рубль»», — сказано в проекте документа, который предстоит рассмотреть депутатам думы Краснокамского округа. Также размеры должностных окладов увеличатся с 1 октября и у остальных сотрудников администрации Краснокамского округа. URA.RU рассказывало, что Фонд оплаты труда чиновника состоит из должностного оклада, а также ежемесячных надбавок к нему: за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими гостайну, и за ученую степень. Помимо этого, Быкаризу выплачиваются различные премии.