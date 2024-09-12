Главе Краснокамска Игорю Быкаризу второй раз за год хотят повысить зарплату

Глава Краснокамска Игорь Быкариз изменил оклады себе и своим подчиненным
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Оклады Игоря Быкариза и сотрудников администрации Краснокамского округа изменятся с 1 октября Фото:

Главе Краснокамского городского округа Пермского края Игорю Быкаризу готовятся повысить оклад с 1 октября текущего года. Это следует из проекта постановления думы округа, которое имеется в распоряжении URA.RU.

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Внести изменения в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Краснокамского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе […]: в разделе II слова «с 01 января 2024 года в размере 38 190,00 рублей.» заменить словами «с 01 октября 2024 года в размере 40 061,00 рубль»», — сказано в проекте документа, который предстоит рассмотреть депутатам думы Краснокамского округа.

Также размеры должностных окладов увеличатся с 1 октября и у остальных сотрудников администрации Краснокамского округа. URA.RU рассказывало, что Фонд оплаты труда чиновника состоит из должностного оклада, а также ежемесячных надбавок к нему: за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими гостайну, и за ученую степень. Помимо этого, Быкаризу выплачиваются различные премии.

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Главе Краснокамского городского округа Пермского края Игорю Быкаризу готовятся повысить оклад с 1 октября текущего года. Это следует из проекта постановления думы округа, которое имеется в распоряжении URA.RU. Внести изменения в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Краснокамского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе […]: в разделе II слова «с 01 января 2024 года в размере 38 190,00 рублей.» заменить словами «с 01 октября 2024 года в размере 40 061,00 рубль»», — сказано в проекте документа, который предстоит рассмотреть депутатам думы Краснокамского округа. Также размеры должностных окладов увеличатся с 1 октября и у остальных сотрудников администрации Краснокамского округа. URA.RU рассказывало, что Фонд оплаты труда чиновника состоит из должностного оклада, а также ежемесячных надбавок к нему: за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими гостайну, и за ученую степень. Помимо этого, Быкаризу выплачиваются различные премии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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