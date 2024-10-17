ФСИН опровергла информацию о закрытии свердловской колонии из-за СВО

Речи о закрытии колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском (Свердловская область), где становится все меньше заключенных, не идет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что заключенные якобы уходят на СВО.
«Это учреждение действует, нет никаких решений, из-за которых оно могло бы закрыться. Закрытие колоний началось задолго до начала СВО и происходит потому, что осужденные переводятся в исправительные центры, — рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
В этом году в Свердловской области создали пять исправительных центров, именно туда и переводятся осужденные из обычных колоний. В год это около тысячи человек, добавил Левченко.
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