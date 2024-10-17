ФСИН опровергла информацию о закрытии свердловской колонии из-за СВО

17 октября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В ИК-59 осталось совсем мало заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU Речи о закрытии колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском (Свердловская область), где становится все меньше заключенных, не идет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что заключенные якобы уходят на СВО. «Это учреждение действует, нет никаких решений, из-за которых оно могло бы закрыться. Закрытие колоний началось задолго до начала СВО и происходит потому, что осужденные переводятся в исправительные центры, — рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. В этом году в Свердловской области создали пять исправительных центров, именно туда и переводятся осужденные из обычных колоний. В год это около тысячи человек, добавил Левченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Речи о закрытии колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском (Свердловская область), где становится все меньше заключенных, не идет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что заключенные якобы уходят на СВО. «Это учреждение действует, нет никаких решений, из-за которых оно могло бы закрыться. Закрытие колоний началось задолго до начала СВО и происходит потому, что осужденные переводятся в исправительные центры, — рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. В этом году в Свердловской области создали пять исправительных центров, именно туда и переводятся осужденные из обычных колоний. В год это около тысячи человек, добавил Левченко.