Граната, из-за которой эвакуировали автовокзал Перми, оказалась боевой

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Ленинский районный суд Перми отправил в СИЗО первого владельца гранаты, найденной на автовокзале
Ленинский районный суд Перми отправил в СИЗО первого владельца гранаты, найденной на автовокзале Фото:

Ленинский районный суд Перми арестовал 35-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перемещении гранаты. Из-за этой гранаты эвакуировали автовокзал, сообщает Properm.

«Граната была боевая, но опасности для окружающих не представляла. В частности, в запал РГД-5 были внесены кустарные изменения, которые не позволяли вытащить чеку, чтобы привести его в действие», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Арестованный, находясь в нетрезвом состоянии, показал собутыльникам гранату РГД-5 в баре Doski. Сотрудники службы безопасности бара вызвали полицию, а мужчина покинул заведение и выбросил гранату на улице. Гранату нашел другой нетрезвый пермяк, а позднее забыл ее на автовокзале. Его также задержали и поместили в ИВС. Суд продлил срок его задержания до 72 часов, 18 октября будет определена мера пресечения.

Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 14 октября с автовокзала эвакуировали людей. На следующий день мужчину, который оставил на автовокзале предмет, похожий на гранату, поймали.

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Ленинский районный суд Перми арестовал 35-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перемещении гранаты. Из-за этой гранаты эвакуировали автовокзал, сообщает Properm. «Граната была боевая, но опасности для окружающих не представляла. В частности, в запал РГД-5 были внесены кустарные изменения, которые не позволяли вытащить чеку, чтобы привести его в действие», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Арестованный, находясь в нетрезвом состоянии, показал собутыльникам гранату РГД-5 в баре Doski. Сотрудники службы безопасности бара вызвали полицию, а мужчина покинул заведение и выбросил гранату на улице. Гранату нашел другой нетрезвый пермяк, а позднее забыл ее на автовокзале. Его также задержали и поместили в ИВС. Суд продлил срок его задержания до 72 часов, 18 октября будет определена мера пресечения. Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 14 октября с автовокзала эвакуировали людей. На следующий день мужчину, который оставил на автовокзале предмет, похожий на гранату, поймали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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