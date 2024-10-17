Граната, из-за которой эвакуировали автовокзал Перми, оказалась боевой

Ленинский районный суд Перми арестовал 35-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перемещении гранаты. Из-за этой гранаты эвакуировали автовокзал, сообщает Properm.
«Граната была боевая, но опасности для окружающих не представляла. В частности, в запал РГД-5 были внесены кустарные изменения, которые не позволяли вытащить чеку, чтобы привести его в действие», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Арестованный, находясь в нетрезвом состоянии, показал собутыльникам гранату РГД-5 в баре Doski. Сотрудники службы безопасности бара вызвали полицию, а мужчина покинул заведение и выбросил гранату на улице. Гранату нашел другой нетрезвый пермяк, а позднее забыл ее на автовокзале. Его также задержали и поместили в ИВС. Суд продлил срок его задержания до 72 часов, 18 октября будет определена мера пресечения.
Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 14 октября с автовокзала эвакуировали людей. На следующий день мужчину, который оставил на автовокзале предмет, похожий на гранату, поймали.
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