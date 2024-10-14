В Перми эвакуировали центральный автовокзал: онлайн-трансляция

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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автовокзал пермь
Людей из здания эвакуировали Фото:

В Перми вечером, 14 октября, закрыли здание центрального автовокзала и эвакуировали из него людей. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь новости».

21:20 14.10.2024 Машины скорой помощи уехали от здания автовокзала. Внутрь здания по-прежнему никого не пускают. "Паники при этом нет. Автобусы продолжают ходить по штатному расписанию", - сообщает корреспондент URA.RU

21:15 14.10.2024 Корреспондент URA.RU передает с места событий, что возле здания пермского автовокзала очень много сотрудников полиции и пассажиров. Людей внутрь не пускают.

21:08 14.10.2024 «Пермский автовокзал закрыт», — сказано в сообщении. На фото видно, что у здания стоят автомобиль реанимации и скорой медицинской помощи.

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В Перми вечером, 14 октября, закрыли здание центрального автовокзала и эвакуировали из него людей. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь новости». 21:20 14.10.2024 Машины скорой помощи уехали от здания автовокзала. Внутрь здания по-прежнему никого не пускают. "Паники при этом нет. Автобусы продолжают ходить по штатному расписанию", - сообщает корреспондент URA.RU 21:15 14.10.2024 Корреспондент URA.RU передает с места событий, что возле здания пермского автовокзала очень много сотрудников полиции и пассажиров. Людей внутрь не пускают. 21:08 14.10.2024 «Пермский автовокзал закрыт», — сказано в сообщении. На фото видно, что у здания стоят автомобиль реанимации и скорой медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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