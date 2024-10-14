В Перми эвакуировали центральный автовокзал: онлайн-трансляция

В Перми вечером, 14 октября, закрыли здание центрального автовокзала и эвакуировали из него людей. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь новости».
21:20 14.10.2024 Машины скорой помощи уехали от здания автовокзала. Внутрь здания по-прежнему никого не пускают. "Паники при этом нет. Автобусы продолжают ходить по штатному расписанию", - сообщает корреспондент URA.RU
21:15 14.10.2024 Корреспондент URA.RU передает с места событий, что возле здания пермского автовокзала очень много сотрудников полиции и пассажиров. Людей внутрь не пускают.
21:08 14.10.2024 «Пермский автовокзал закрыт», — сказано в сообщении. На фото видно, что у здания стоят автомобиль реанимации и скорой медицинской помощи.
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