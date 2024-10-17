В Челябинске участки под дачи распродают по 65 тысяч рублей за сотку

В Челябинске в октябре 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, спрос на земельные участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) вырос на 51%. В среднем такие земли стали продавать по 65 тысяч рублей за сотку, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В октябре 2024 года по сравнению с 2023 годом спрос на участки под дачи в СНТ вырос на 51%. На данный момент стоимость сотки земли в СНТ под дачные участки в среднем составляет 65 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, за 2024 год среди челябинцев вырос интерес к жизни за городом: это заметно как по сегменту готового загородного жилья, так и по рынку земельных участков. Одной из причин выступает тренд на удаленный формат работы — все больше челябинцев в летнее время предпочитают работать, например, на даче.
Вплоть до июля 2024 года развитие рынка ИЖС стимулировала массовая льготная ипотека. После завершения программы выдачи кредитов сократились, однако, если на рынке появится специализированная ипотека под ИЖС, которая активно обсуждается в последнее время, можно будет рассчитывать на восстановление спроса, уверены специалисты.
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