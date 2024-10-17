В Амурской области терапевт-скандалист с матом послал пациентов. Видео

Shot: в Амурской области медик нецензурно охарактеризовал своих пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , терапевт, врач, больница, участковый терапевт
В Амурской области врач матом высказался о тяжелой работе и своих пациентах, передает Shot Фото:

В Амурской области 27-летний молодой человек, работающий терапевтом в больнице поселка Новобурейского, записал видео, на котором с матом пожаловался на свою работу. Он также в нецензурной форме охарактеризовал своих пациентов. Об этом сообщает Shot, прикладывая соответствующее видео.

«На кадрах с вейпом (электронной сигаретой — прим. URA.RU) — 27-летний Роман. Он работает в больнице в пгт Новобурейский. Во время одного из перерывов медик решил высказаться, как сильно он устал. Рассказал, что послал дедушку-пациента, который не понимал, в какой кабинет ему надо. Пожаловался, что народу слишком [много]. Одному что-то надо, другому что-то надо. Под конец он заявил, что всех ненавидит», — передают авторы канала.

После того как терапевт получил негодующие отклики в соцсетях, он записал видео с извинениями. Роман оправдался тем, что просто хотел отразить, с какими проблемами сталкиваются медики. Молодого человека уже уволили из больницы.

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В Амурской области 27-летний молодой человек, работающий терапевтом в больнице поселка Новобурейского, записал видео, на котором с матом пожаловался на свою работу. Он также в нецензурной форме охарактеризовал своих пациентов. Об этом сообщает Shot, прикладывая соответствующее видео. «На кадрах с вейпом (электронной сигаретой — прим. URA.RU) — 27-летний Роман. Он работает в больнице в пгт Новобурейский. Во время одного из перерывов медик решил высказаться, как сильно он устал. Рассказал, что послал дедушку-пациента, который не понимал, в какой кабинет ему надо. Пожаловался, что народу слишком [много]. Одному что-то надо, другому что-то надо. Под конец он заявил, что всех ненавидит», — передают авторы канала. После того как терапевт получил негодующие отклики в соцсетях, он записал видео с извинениями. Роман оправдался тем, что просто хотел отразить, с какими проблемами сталкиваются медики. Молодого человека уже уволили из больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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