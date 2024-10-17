Поддержат материально: на что Нидерланды дадут Украине деньги

Нидерланды планируют выделить для Украины 271 млн евро. Эти средства будут направлены на поставку артиллерийских снарядов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
«Мы будем поставлять больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды выделят на эти цели 271 миллион евро», — пишет Схоф в соцсетях. Он подчеркнул, что это «хороший следующий шаг». Ранее Нидерланды, Чехия и Дания инициировали совместный проект по поставкам артиллерийских снарядов Украине.
Параллельно премьер Нидерландов заявил, что боеприпасы Украина получит в 2025 году. Схоф призвал европейскую оборонную промышленность нарастить масштабы производства.
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