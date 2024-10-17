Поддержат материально: на что Нидерланды дадут Украине деньги

Нидерланды выделят Украине на снаряды 271 млн евро

17 октября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

На поставку артиллерийских снарядов Украина получит 271 млн евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды планируют выделить для Украины 271 млн евро. Эти средства будут направлены на поставку артиллерийских снарядов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. «Мы будем поставлять больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды выделят на эти цели 271 миллион евро», — пишет Схоф в соцсетях. Он подчеркнул, что это «хороший следующий шаг». Ранее Нидерланды, Чехия и Дания инициировали совместный проект по поставкам артиллерийских снарядов Украине. Параллельно премьер Нидерландов заявил, что боеприпасы Украина получит в 2025 году. Схоф призвал европейскую оборонную промышленность нарастить масштабы производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды планируют выделить для Украины 271 млн евро. Эти средства будут направлены на поставку артиллерийских снарядов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. «Мы будем поставлять больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды выделят на эти цели 271 миллион евро», — пишет Схоф в соцсетях. Он подчеркнул, что это «хороший следующий шаг». Ранее Нидерланды, Чехия и Дания инициировали совместный проект по поставкам артиллерийских снарядов Украине. Параллельно премьер Нидерландов заявил, что боеприпасы Украина получит в 2025 году. Схоф призвал европейскую оборонную промышленность нарастить масштабы производства.