Поддержат материально: на что Нидерланды дадут Украине деньги

Нидерланды выделят Украине на снаряды 271 млн евро
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На поставку артиллерийских снарядов Украина получит 271 млн евро Фото:
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Нидерланды планируют выделить для Украины 271 млн евро. Эти средства будут направлены на поставку артиллерийских снарядов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

«Мы будем поставлять больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды выделят на эти цели 271 миллион евро», — пишет Схоф в соцсетях. Он подчеркнул, что это «хороший следующий шаг». Ранее Нидерланды, Чехия и Дания инициировали совместный проект по поставкам артиллерийских снарядов Украине.

Параллельно премьер Нидерландов заявил, что боеприпасы Украина получит в 2025 году. Схоф призвал европейскую оборонную промышленность нарастить масштабы производства.

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Нидерланды планируют выделить для Украины 271 млн евро. Эти средства будут направлены на поставку артиллерийских снарядов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. «Мы будем поставлять больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды выделят на эти цели 271 миллион евро», — пишет Схоф в соцсетях. Он подчеркнул, что это «хороший следующий шаг». Ранее Нидерланды, Чехия и Дания инициировали совместный проект по поставкам артиллерийских снарядов Украине. Параллельно премьер Нидерландов заявил, что боеприпасы Украина получит в 2025 году. Схоф призвал европейскую оборонную промышленность нарастить масштабы производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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