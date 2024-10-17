В России появится «безнал» для иностранцев

К концу 2024 года в России может быть запущена международная система безналичной оплаты BRICS Pay, предназначенная для иностранных гостей страны. Об этом сообщил руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы «Финансовые услуги» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин.
«До конца года система будет запущена в России, чтобы предоставить нашим иностранным гостям возможность безналичной оплаты с дальнейшим масштабированием на добровольной основе», — сказал Андрей Михайлишин. Его слова передает РБК. По словам специалиста, это позволит упростить процесс оплаты для туристов и деловых путешественников, использующих карты Visa, Mastercard, а в перспективе и карты «Мир».
Платежная система BRICS Pay будет доступна для скачивания в App Store и Google Play, а для ее использования потребуется авторизация через номер телефона и привязка банковской карты. Пользователи смогут оплачивать покупки, сканируя QR-код на кассе или создавая свой личный QR-код в приложении. Разработка и адаптация сервиса ведется в сотрудничестве с российскими банками.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы, которая позволит странам БРИКС проводить транзакции. Это должно помочь формированию независимой внешней торговли, отмечал российский глава.
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