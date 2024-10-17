Пермские аграрии жалуются на низкий урожай

Неблагоприятная погода принесла неурожай пермским аграриям
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор зерна в 2024 году в Пермском крае упал на 69,4%
Сбор зерна в 2024 году в Пермском крае упал на 69,4% Фото:

В Пермском крае отмечается снижение урожайности. Сельхозпредприятия связывают это с неблагоприятными погодными условиями.

«По данным на 1 сентября, сбор зерновых и зернобобовых культур снизился с 247,7 тысячи тонн в 2023 году до 75,9 тысячи тонн в текущем году. Количество выкопанного картофеля уменьшилось на 14,1% и составило 80,4 тысячи тонн. Общее количество собранных овощей снизилось на 3,2% — до 47,8 тысячи тонн», — следует из отчета Пермьстата. Его передает «Коммерсантъ-Прикамье».

Эксперты считают, что для улучшения текущей ситуации необходима дополнительная государственная поддержка малых форм хозяйствования. В краевом министерстве АПК сообщили, что ситуация с количеством летних осадков не считается чрезвычайной, хотя в шести районах региона отмечался высокий уровень переувлажнения почвы. Несмотря на это, мер поддержки для сельхозпроизводителей не предусмотрено.

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В Пермском крае отмечается снижение урожайности. Сельхозпредприятия связывают это с неблагоприятными погодными условиями. «По данным на 1 сентября, сбор зерновых и зернобобовых культур снизился с 247,7 тысячи тонн в 2023 году до 75,9 тысячи тонн в текущем году. Количество выкопанного картофеля уменьшилось на 14,1% и составило 80,4 тысячи тонн. Общее количество собранных овощей снизилось на 3,2% — до 47,8 тысячи тонн», — следует из отчета Пермьстата. Его передает «Коммерсантъ-Прикамье». Эксперты считают, что для улучшения текущей ситуации необходима дополнительная государственная поддержка малых форм хозяйствования. В краевом министерстве АПК сообщили, что ситуация с количеством летних осадков не считается чрезвычайной, хотя в шести районах региона отмечался высокий уровень переувлажнения почвы. Несмотря на это, мер поддержки для сельхозпроизводителей не предусмотрено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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