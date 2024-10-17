Выживет ли заболевший актер Ефремов в тюрьме

Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в тюрьме за смертельное ДТП, страдает хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Однако, несмотря на это, он может прожить долгую жизнь при своевременном начале лечения. О возможны причинах появления болезни у артиста рассказал врач-пульмонолог Сергей Бабак.
По словам медика, одной из вероятных причин может быть регулярное вдыхание токсичных частиц или газов, а также табакокурение. «Если Ефремов много курил, это сыграло негативную роль», — подчеркнул Бабак в разговоре с «Ридусом». Он объяснил, что заболевание также может привести к изменениям в легких, а именно к фиброзу и эмфиземе, если вовремя не начать лечение.
По словам врача, при надлежащей терапии можно избежать серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. «Если вовремя начать лечить болезнь, тяжелые последствия можно нивелировать. Речь идет о кардиоваскулярных осложнениях. Это инсульты, инфаркты, тромбозы, из-за чего пациенты и умирают», — указал пульмонолог.
Бабак также поделился информацией о дополнительных методах лечения ХОБЛ, например, климатотерапии. В прошлом, когда не было эффективных лекарств, пациенты часто лечились изменением климатических условий. Врач напомнил, что такие пациенты лучше чувствуют себя в условиях постоянной влажности и температуры воздуха, приведя пример итальянского острова Капри как идеального места для такого лечения.
Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к 7,5 года колонии. Однако сейчас Ефремов может выйти по УДО. По данным Shot, все документы почти готовы и к Новому году актер может выйти на свободу.
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