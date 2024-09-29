Михаил Ефремов просился танкистом на СВО

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Спектакль "Господин хороший" в Ельцин Центре. Екатеринбург, ефремов михаил
Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП Фото:
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, в самом начале спецоперации просился на фронт танкистом. Однако близкие и руководство колонии отговорили артиста.

«Еще в начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону спецоперации. Также он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться», — сообщает Shot со ссылкой на окружение актера.

Ефремова отговорили от идеи, предложив взамен развиваться творчески в колонии и работать в швейном цеху. Сейчас артист работает в библиотеке: выдает книги и пишет стихи.

Обновлено в 11:09 по мск. Адвокат Ефремова опроверг сообщение о том, что артист просился на СВО. В беседе с РБК Юрий Падалко заявил, что информация не соответствует действительности.

Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Артиста приговорили к 7,5 годам колонии. Но сейчас Ефремов готовится к УДО. По данным Shot, все документы почти готовы и к Новому году актер может выйти на свободу.

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, в самом начале спецоперации просился на фронт танкистом. Однако близкие и руководство колонии отговорили артиста. «Еще в начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону спецоперации. Также он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться», — сообщает Shot со ссылкой на окружение актера. Ефремова отговорили от идеи, предложив взамен развиваться творчески в колонии и работать в швейном цеху. Сейчас артист работает в библиотеке: выдает книги и пишет стихи. Обновлено в 11:09 по мск. Адвокат Ефремова опроверг сообщение о том, что артист просился на СВО. В беседе с РБК Юрий Падалко заявил, что информация не соответствует действительности. Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Артиста приговорили к 7,5 годам колонии. Но сейчас Ефремов готовится к УДО. По данным Shot, все документы почти готовы и к Новому году актер может выйти на свободу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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