Пермский вуз эвакуировали из-за угрозы теракта

В Перми эвакуировали РЭУ имени Плеханова. Об этом сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.
«На электронную почту образовательной организации поступило анонимное сообщение об угрозе террористического акта. Взрывные устройства не обнаружены. Сообщение оказалось ложным. На данный момент безопасности граждан ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.
Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 14 октября с автовокзала эвакуировали людей из-за предмета, похожего на гранату. Здание закрыли для граждан. На месте работали оперативные службы.
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