ВС РФ спасли еще 14 курян

17 октября 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Люди находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России смогли освободить жителей курского приграничья. Российские военные спасли 14 человек в Глушовском и Большесолдатском районах. Об этом рассказали власти региона. «Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 14 жителей приграничных районов. В Кореневском районе спасено шесть человек, два — в Суджанском, по три человека найдено в Глушковском и Большесолдатском районах», — пишут власти Курской области в telegram-канале. Курянам оказана необходимая помощь. С некоторыми продолжают работать специалисты. Освобожденные жители курского приграничья находятся в безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России смогли освободить жителей курского приграничья. Российские военные спасли 14 человек в Глушовском и Большесолдатском районах. Об этом рассказали власти региона. «Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 14 жителей приграничных районов. В Кореневском районе спасено шесть человек, два — в Суджанском, по три человека найдено в Глушковском и Большесолдатском районах», — пишут власти Курской области в telegram-канале. Курянам оказана необходимая помощь. С некоторыми продолжают работать специалисты. Освобожденные жители курского приграничья находятся в безопасности.