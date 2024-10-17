ВС РФ спасли еще 14 курян

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Люди находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы России смогли освободить жителей курского приграничья. Российские военные спасли 14 человек в Глушовском и Большесолдатском районах. Об этом рассказали власти региона.

«Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 14 жителей приграничных районов. В Кореневском районе спасено шесть человек, два — в Суджанском, по три человека найдено в Глушковском и Большесолдатском районах», — пишут власти Курской области в telegram-канале.

Курянам оказана необходимая помощь. С некоторыми продолжают работать специалисты. Освобожденные жители курского приграничья находятся в безопасности.

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Вооруженные силы России смогли освободить жителей курского приграничья. Российские военные спасли 14 человек в Глушовском и Большесолдатском районах. Об этом рассказали власти региона. «Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 14 жителей приграничных районов. В Кореневском районе спасено шесть человек, два — в Суджанском, по три человека найдено в Глушковском и Большесолдатском районах», — пишут власти Курской области в telegram-канале. Курянам оказана необходимая помощь. С некоторыми продолжают работать специалисты. Освобожденные жители курского приграничья находятся в безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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