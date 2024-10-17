ВС РФ спасли еще 14 курян

Вооруженные силы России смогли освободить жителей курского приграничья. Российские военные спасли 14 человек в Глушовском и Большесолдатском районах. Об этом рассказали власти региона.
«Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 14 жителей приграничных районов. В Кореневском районе спасено шесть человек, два — в Суджанском, по три человека найдено в Глушковском и Большесолдатском районах», — пишут
Курянам оказана необходимая помощь. С некоторыми продолжают работать специалисты. Освобожденные жители курского приграничья находятся в безопасности.
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