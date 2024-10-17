17 октября 2024

Из всех аэропортов ХМАО появился рейс в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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В осенне-зимний период из любого аэропорта ХМАО можно попасть в Тюмень
В осенне-зимний период из любого аэропорта ХМАО можно попасть в Тюмень Фото:

Авиакомпания Utair в осенне-зимний сезон запускает рейсы из всех аэропортов Югры в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте перевозчика.

«С 28 октября Авиакомпания переходит на осенне-зимнее расписание. В Тюмень можно будет улететь из следующих аэропортов ХМАО: Ханты-Мансийск, Сургут, Белоярский, Березово, Игрим, Когалым, Нижневартовск, Нягань, Советский, Урай», — сообщается на сайте авиакомпании.

Всего в осенне-зимний сезон из Югры запланированы рейсы по 58 маршрутам. Из них 51 — внутрироссийские и 7 зарубежных.

Ранее авиакомпания расширила расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и из Нижневартовска. Из столицы Югры будут летать самолеты в 10 городов России, в том числе в Нижневартовск, Белоярский, Игрим Березовского района и Урай. Из Нижневартовска пассажиры смогут улететь, в том числе в Екатеринбург, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск.

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Авиакомпания Utair в осенне-зимний сезон запускает рейсы из всех аэропортов Югры в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте перевозчика. «С 28 октября Авиакомпания переходит на осенне-зимнее расписание. В Тюмень можно будет улететь из следующих аэропортов ХМАО: Ханты-Мансийск, Сургут, Белоярский, Березово, Игрим, Когалым, Нижневартовск, Нягань, Советский, Урай», — сообщается на сайте авиакомпании. Всего в осенне-зимний сезон из Югры запланированы рейсы по 58 маршрутам. Из них 51 — внутрироссийские и 7 зарубежных. Ранее авиакомпания расширила расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и из Нижневартовска. Из столицы Югры будут летать самолеты в 10 городов России, в том числе в Нижневартовск, Белоярский, Игрим Березовского района и Урай. Из Нижневартовска пассажиры смогут улететь, в том числе в Екатеринбург, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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