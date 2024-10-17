Бизнесу Челябинска предлагают вложиться в исторические особняки (фото)

Предпринимателям предложили рассмотреть в качестве инвестиций памятники культурного наследия, расположенные в Челябинской области. На сегодняшний день на продажу выставлены 29 таких объектов. Об этом сообщает Государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона.
«Сформирован список из 29 объектов, имеющих значительный потенциал вовлечения в хозяйственную деятельность. Инвесторам предлагают объекты в девяти городах. Это Челябинск, Златоуст, Миасс, Троицк, Сатка, Нязепетровск, Верхнеуральск, Усть-Катав, Куса», — сообщает пресс-служа комитета.
Подробная информация об объектах изложена в прикрепленном к сообщению документе. Покупателям предлагают здание пассажа Яушевых и мастерские Казанско-Богородицкого монастыря в Троицке, усадьбу купеческую в Златоусте, чаеразвесочную фабрику в Челябинске. Также продаются пороги в Саткинском районе, водонапорная башня на Привокзальной площади областной столицы и Кельи Покровского женского монастыря в Верхнеуральске.
Инвестиционной паспорт к объектам содержит данные о примерном объеме финансирования на восстановление объекта культурного наследия. Например, на реставрацию дома купца Алпатова в Сатке потребуется около 140 миллионов рублей.
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