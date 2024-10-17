Бизнесу Челябинска предлагают вложиться в исторические особняки (фото)

18 октября 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Чаеразвесочная фабрика Кузнецова в Челябинске является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предпринимателям предложили рассмотреть в качестве инвестиций памятники культурного наследия, расположенные в Челябинской области. На сегодняшний день на продажу выставлены 29 таких объектов. Об этом сообщает Государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона. «Сформирован список из 29 объектов, имеющих значительный потенциал вовлечения в хозяйственную деятельность. Инвесторам предлагают объекты в девяти городах. Это Челябинск, Златоуст, Миасс, Троицк, Сатка, Нязепетровск, Верхнеуральск, Усть-Катав, Куса», — сообщает пресс-служа комитета. Подробная информация об объектах изложена в прикрепленном к сообщению документе. Покупателям предлагают здание пассажа Яушевых и мастерские Казанско-Богородицкого монастыря в Троицке, усадьбу купеческую в Златоусте, чаеразвесочную фабрику в Челябинске. Также продаются пороги в Саткинском районе, водонапорная башня на Привокзальной площади областной столицы и Кельи Покровского женского монастыря в Верхнеуральске. Инвестиционной паспорт к объектам содержит данные о примерном объеме финансирования на восстановление объекта культурного наследия. Например, на реставрацию дома купца Алпатова в Сатке потребуется около 140 миллионов рублей. Здание пассажа Яушевых в Троицке Челябинской области, построенное в 1908—1910 годы Охрана культурного наследия Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предпринимателям предложили рассмотреть в качестве инвестиций памятники культурного наследия, расположенные в Челябинской области. На сегодняшний день на продажу выставлены 29 таких объектов. Об этом сообщает Государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона. «Сформирован список из 29 объектов, имеющих значительный потенциал вовлечения в хозяйственную деятельность. Инвесторам предлагают объекты в девяти городах. Это Челябинск, Златоуст, Миасс, Троицк, Сатка, Нязепетровск, Верхнеуральск, Усть-Катав, Куса», — сообщает пресс-служа комитета. Подробная информация об объектах изложена в прикрепленном к сообщению документе. Покупателям предлагают здание пассажа Яушевых и мастерские Казанско-Богородицкого монастыря в Троицке, усадьбу купеческую в Златоусте, чаеразвесочную фабрику в Челябинске. Также продаются пороги в Саткинском районе, водонапорная башня на Привокзальной площади областной столицы и Кельи Покровского женского монастыря в Верхнеуральске. Инвестиционной паспорт к объектам содержит данные о примерном объеме финансирования на восстановление объекта культурного наследия. Например, на реставрацию дома купца Алпатова в Сатке потребуется около 140 миллионов рублей.