Сбежавшая из Латвии многодетная семья Морозовых отправится в Россию

Сбежавшая из Латвии многодетная семья Морозовых собирается переехать в Смоленскую область. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, беженцы проследовали в страну без потери времени на подготовку документов благодаря безвизовому режиму.
«Уже завтра у семьи Морозовых начнется новая жизнь. Им предстоит еще один переезд, в РФ. Это желание семьи. При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь», — на заявление белорусского ведомства ссылаются журналисты местного телеканала ОНТ.
Супруги Морозовы вместе с 10 детьми решились на побег из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. Семья в Латвии лишилась ряда льгот и стала получать угрозы о лишении родительских прав.
Ранее другой латвиец вместе со своей пятилетней дочерью добрался до РФ и попросил убежища. По его словам, основную часть пути он преодолел на плоту, сообщает телеканал 360. Весной Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 гражданам РФ, которые не выполнили требования в соответствии с поправками к закону об иммиграции, передает «Национальная служба новостей».
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