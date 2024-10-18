У берегов Сахалина перевернулось судно с людьми

Губернатор Лимаренко: у берегов Сахалинской области опрокинулось грузовое судно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, зерно, порт, сухогруз, судно
Грузовое судно, перевозившее щебень опрокинулось у берегов Сахалина Фото:

У берегов Корсаковского района Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов», на борту находилось семь человек. Об этом сообщает губернатор региона Валерий Лимаренко.

«У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно „Григорий Ловцов“, перевозившее щебень и песок», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. По предварительным данным, причиной переворачивания стало изменение крена при перегрузке судна. На борту находились семь членов экипажа, троим из которых удалось спастись, в то время как судьба четырех оставшихся пока остается неизвестной.

Уточняется, что в настоящее время развернута поисково-спасательная операция. На месте происшествия работают два буксира и спасательное судно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У берегов Корсаковского района Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов», на борту находилось семь человек. Об этом сообщает губернатор региона Валерий Лимаренко. «У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно „Григорий Ловцов“, перевозившее щебень и песок», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. По предварительным данным, причиной переворачивания стало изменение крена при перегрузке судна. На борту находились семь членов экипажа, троим из которых удалось спастись, в то время как судьба четырех оставшихся пока остается неизвестной. Уточняется, что в настоящее время развернута поисково-спасательная операция. На месте происшествия работают два буксира и спасательное судно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...