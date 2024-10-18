У берегов Сахалина перевернулось судно с людьми

Губернатор Лимаренко: у берегов Сахалинской области опрокинулось грузовое судно

18 октября 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Грузовое судно, перевозившее щебень опрокинулось у берегов Сахалина Фото: Сергей Венявский © URA.RU У берегов Корсаковского района Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов», на борту находилось семь человек. Об этом сообщает губернатор региона Валерий Лимаренко. «У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно „Григорий Ловцов“, перевозившее щебень и песок», — написал Лимаренко в своем telegram-канале . По предварительным данным, причиной переворачивания стало изменение крена при перегрузке судна. На борту находились семь членов экипажа, троим из которых удалось спастись, в то время как судьба четырех оставшихся пока остается неизвестной. Уточняется, что в настоящее время развернута поисково-спасательная операция. На месте происшествия работают два буксира и спасательное судно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У берегов Корсаковского района Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов», на борту находилось семь человек. Об этом сообщает губернатор региона Валерий Лимаренко. «У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно „Григорий Ловцов“, перевозившее щебень и песок», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. По предварительным данным, причиной переворачивания стало изменение крена при перегрузке судна. На борту находились семь членов экипажа, троим из которых удалось спастись, в то время как судьба четырех оставшихся пока остается неизвестной. Уточняется, что в настоящее время развернута поисково-спасательная операция. На месте происшествия работают два буксира и спасательное судно.