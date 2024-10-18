18 октября 2024

В Екатеринбурге подскочили цены на элитное жилье. Инфографика

В Екатеринбурге подорожал квадратный метр квартир бизнес- и премиум-класса
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена квадратного метра квартир премиум-класса достигла 404 тысяч Фото:

В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь подорожали квартиры бизнес- и премиум-класса. Об этом URA.RU рассказали представители аналитического сервиса «Объектив.рф».

Стоимость одного квадратного метра квартиры бизнес-класса в сентябре достигла 232,1 тысяч рублей (+1,8%). В августе недвижимость в этом сегменте стоила 227,9 тысяч рублей. Квартиры премиум-класса в среднем стали стоить 404,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это больше на 3064 рубля, чем в августе.

В Екатеринбурге сейчас строятся четыре ЖК комфорт-класса. Два — в районе Уктуса, и по одному в Академическом и во Втузгородке. А новые очереди в строящихся ЖК бизнес-класса сдадут в центре города и Парковом районе.

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В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь подорожали квартиры бизнес- и премиум-класса. Об этом URA.RU рассказали представители аналитического сервиса «Объектив.рф». Стоимость одного квадратного метра квартиры бизнес-класса в сентябре достигла 232,1 тысяч рублей (+1,8%). В августе недвижимость в этом сегменте стоила 227,9 тысяч рублей. Квартиры премиум-класса в среднем стали стоить 404,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это больше на 3064 рубля, чем в августе. В Екатеринбурге сейчас строятся четыре ЖК комфорт-класса. Два — в районе Уктуса, и по одному в Академическом и во Втузгородке. А новые очереди в строящихся ЖК бизнес-класса сдадут в центре города и Парковом районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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