В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь подорожали квартиры бизнес- и премиум-класса. Об этом URA.RU рассказали представители аналитического сервиса «Объектив.рф».
Стоимость одного квадратного метра квартиры бизнес-класса в сентябре достигла 232,1 тысяч рублей (+1,8%). В августе недвижимость в этом сегменте стоила 227,9 тысяч рублей. Квартиры премиум-класса в среднем стали стоить 404,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это больше на 3064 рубля, чем в августе.
В Екатеринбурге сейчас строятся четыре ЖК комфорт-класса. Два — в районе Уктуса, и по одному в Академическом и во Втузгородке. А новые очереди в строящихся ЖК бизнес-класса сдадут в центре города и Парковом районе.
URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь подорожали квартиры бизнес- и премиум-класса. Об этом URA.RU рассказали представители аналитического сервиса «Объектив.рф». Стоимость одного квадратного метра квартиры бизнес-класса в сентябре достигла 232,1 тысяч рублей (+1,8%). В августе недвижимость в этом сегменте стоила 227,9 тысяч рублей. Квартиры премиум-класса в среднем стали стоить 404,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это больше на 3064 рубля, чем в августе. В Екатеринбурге сейчас строятся четыре ЖК комфорт-класса. Два — в районе Уктуса, и по одному в Академическом и во Втузгородке. А новые очереди в строящихся ЖК бизнес-класса сдадут в центре города и Парковом районе.