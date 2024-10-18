В Екатеринбурге подскочили цены на элитное жилье. Инфографика

В Екатеринбурге подорожал квадратный метр квартир бизнес- и премиум-класса

19 октября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Цена квадратного метра квартир премиум-класса достигла 404 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь подорожали квартиры бизнес- и премиум-класса. Об этом URA.RU рассказали представители аналитического сервиса «Объектив.рф». Стоимость одного квадратного метра квартиры бизнес-класса в сентябре достигла 232,1 тысяч рублей (+1,8%). В августе недвижимость в этом сегменте стоила 227,9 тысяч рублей. Квартиры премиум-класса в среднем стали стоить 404,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это больше на 3064 рубля, чем в августе. В Екатеринбурге сейчас строятся четыре ЖК комфорт-класса. Два — в районе Уктуса, и по одному в Академическом и во Втузгородке. А новые очереди в строящихся ЖК бизнес-класса сдадут в центре города и Парковом районе. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь подорожали квартиры бизнес- и премиум-класса. Об этом URA.RU рассказали представители аналитического сервиса «Объектив.рф». Стоимость одного квадратного метра квартиры бизнес-класса в сентябре достигла 232,1 тысяч рублей (+1,8%). В августе недвижимость в этом сегменте стоила 227,9 тысяч рублей. Квартиры премиум-класса в среднем стали стоить 404,9 тысяч рублей за квадратный метр. Это больше на 3064 рубля, чем в августе. В Екатеринбурге сейчас строятся четыре ЖК комфорт-класса. Два — в районе Уктуса, и по одному в Академическом и во Втузгородке. А новые очереди в строящихся ЖК бизнес-класса сдадут в центре города и Парковом районе.