Сергею Безрукову исполнился 51 год: роли в кино, защита квадроберов, поддержка СВО

Сергей Безруков — российский актер театра и кино. Он известен своими ролями в таких проектах, как «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Годунов». Сегодня, 18 октября, народному артисту России исполнился 51 год. О карьере Безрукова, личной жизни и поддержке им СВО — в материале URA.RU.
Детство и юность Безрукова
Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. Его отец Виталий Безруков работал режиссером в Московском академическом театре сатиры, а мать Наталья — заведующей в галантерейном отделе магазина.
В школьное время Безруков участвовал в театральной самодеятельности, а также окончил музыкальную школу по классу гитары. С 1990 по 1994 годы учился в Школе-студии МХАТ в мастерской Олега Табакова.
Актерская карьера Безрукова
Сразу после окончания МХАТ Безруков начал работать в театре под руководством Табакова, где играл в таких спектаклях, как «Ревизор», «На дне», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и во многих других. При этом в кино Безруков впервые появился еще в студенческие годы. В 1990 году он получил эпизодическую роль в фильме «Похороны Сталина», а в 1994 года сыграл главную роль в «Ноктюрне для барабана и мотоцикла». Популярность Безруков получил благодаря сериалам «Бригада», «Мастер и Маргарита», «Годунов» и фильмам «Пушкин. Последняя дуэль»», «Каникулы строгого режима» и «Адмирал». Всего актер за свою карьеру сыграл свыше 100 ролей.
В 1995-2000 годах Безруков работал в программе «Куклы» на телеканале «НТВ». В 2010 году он стал основателем антрепризной компании «Театр Сергея Безрукова», а в 2014 году получил должность художественного руководителя Московского губернского драматического театра.
«Бригада» — профессиональный трамплин
Пробы на роль Саши Белого, которого сыграл Безруков, в легендарном сериале «Бригада» режиссера Алексея Сидорова были самыми сложными для продюсеров. На роль претендовало более 30 актеров, и Сергей был в этом списке далеко не первый. Александр Иншаков, один из продюсеров, рассказывал, что многие были против Безрукова.
«Безруков в то время ещё не был звездой. А я хорошо знал уровень Сергея... Мы и сценарий „Бригады“ писали под Безрукова. Я просто поставил продюсеров перед фактом: „Сашу Белого сыграет Безруков. Точка!“ Я был уверен — его роль! После премьеры в этом убедились все», — говорил Иншаков.
Во время съемок артисты зачастую отказывались от помощи дублеров и каскадеров. При этом играли по-настоящему, а значит, и дрались не на шутку. Так, стычка Саши Белого и Мухи, которого сыграл Сергей Апрельский, привела к травмам обоих актеров. Безруков после этого не в лучшем виде выступал на сцене театра, а Апрельский неделю не появлялся на съемочной площадке, поскольку были сломаны два ребра, перегородка носа, разбиты локти, голова и костяшки кистей рук.
Несмотря на то, что некоторые актеры спустя время пожалели, что снялись в «Бригаде», Безруков был благодарен сериалу за профессиональный трамплин. Он считает, что съемки в проекте стали для него лотерейным билетом.
Личная жизнь Безрукова
С первой женой Ириной Безруковой актер состоял с браке 15 лет — с 2000 по 2015 годы. Второй раз Безруков женился на режиссере и сценаристе Анне Матисоне. У них есть трое детей — Мария, Степан и Василий. Кроме того, в отношениях с актрисой Кристиной Смирновой у актера родились сын Иван и дочь Александра.
Поддержка СВО
В 2022 году Безруков посетил посетил госпиталь и пообщался с раненными российскими военными. Он пожелал им скорого выздоровления и поблагодарил врачей за оказанную бойцам помощь. Кроме того, актер дал концерт, на котором исполнил патриотические песенные композиции и прочитал несколько стихотворений Владимира Высоцкого.
Безруков выразил поддержку спецоперации России на Украине. Также он заявил о готовности набираться студентов из других стран, в том числе и из Украины.
«Я и сам очень люблю украинские песни и высоко ценю украинскую культуру. Разве может прийти в голову „отменить“ Гоголя?» — отметил актер.
За поддержку России Безрукову в 2022 году запретили въезд в Латвию. В июле того же года он попал под санкции Евросоюза, а в октябре — под санкции Канады. При этом актер всегда поддерживал российскую власть. Он с 2002 года является членом «Единой России». В 2018 году артист выступил доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Он также вошел в список доверенных лиц нынешнего российского главы и на недавних выборах, которые прошли в марте этого года.
Защита квадробинга
Во время Большого Детского Фестиваля в Санкт-Петербурге Сергей Безруков заявил, что квадробинг не опасен для детей. По его словам, это лишь игра. Он отметил, что все актеры на первом курсе воспроизводят повадки животных. Подобное умение очень важно в профессии.
«В театральном вузе, в данном случае во ВГИКе, так же, как и мы когда-то проходили животных на первом курсе, показывали животных. <…> Поэтому, думаю, это такая определенная игра. Страшного ничего в этом нет», — поделился своим мнением артист.
Интересные факты о Безрукове
- Отец Сергея заметил у восьмилетнего сына актерские задатки и стал постепенно обучать его азам мастерства;
- Несмотря на то, что Безруков — коренной москвич, у него есть волжские корни: предки актера по матери и отцу происходили из Нижегородских земель;
- После исполнения Саши Белого в «Бригаде» Безруков боялся остаться актером одной роли, поэтому перевоплотился в положительного персонажа в сериале «Участок»;
- В юношеские годы Сергей всерьез думал о карьере рок-музыканта, а в 2018 году исполнил эту мечту и создал группу «Крестный папа», записав два альбома;
- Благодаря множеству ролей Безруков научился играть на ударной установке и гармони, стрелять из оружия, водить мотоцикл, фехтовать, ездить верхом, а также он освоил основы воздушной гимнастики.
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