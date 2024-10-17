17 октября 2024

В ХМАО пьяная югорчанка за рулем устроила ДТП, где пострадали дети

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадали одиннадцатимесячный младенец и двухлетний ребенок
В ДТП пострадали одиннадцатимесячный младенец и двухлетний ребенок Фото:

В Сургуте пьяная женщина за рулем автомобиля Ford столкнулась с машиной Daewoo, в которой находились малолетние пассажиры. Они и водитель Daewoo получили травмы в результате ДТП, сообщила Госавтоинспекция ХМАО в своем telegram-канале.

«48-летняя женщина, управляя Ford, предварительно, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Kia, движущимся в попутном направлении, после чего столкнулась со встречным транспортным средством Daewoo. <…> При освидетельствовании на состояние опьянения виновницы автоаварии, зафиксировано 1,130 промилле в выдыхаемом воздухе», — следует из сообщения.

Водитель Daewoo пострадал вместе со своими пассажирами. Он вез одиннадцатимесячного младенца и двухлетнего ребенка.

Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП в Сургуте. водитель микроавтобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе. По сообщениям очевидцев, пострадавших госпитализировали в медучреждение.

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В Сургуте пьяная женщина за рулем автомобиля Ford столкнулась с машиной Daewoo, в которой находились малолетние пассажиры. Они и водитель Daewoo получили травмы в результате ДТП, сообщила Госавтоинспекция ХМАО в своем telegram-канале. «48-летняя женщина, управляя Ford, предварительно, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Kia, движущимся в попутном направлении, после чего столкнулась со встречным транспортным средством Daewoo. <…> При освидетельствовании на состояние опьянения виновницы автоаварии, зафиксировано 1,130 промилле в выдыхаемом воздухе», — следует из сообщения. Водитель Daewoo пострадал вместе со своими пассажирами. Он вез одиннадцатимесячного младенца и двухлетнего ребенка. Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП в Сургуте. водитель микроавтобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе. По сообщениям очевидцев, пострадавших госпитализировали в медучреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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