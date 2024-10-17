В ХМАО пьяная югорчанка за рулем устроила ДТП, где пострадали дети

В Сургуте пьяная женщина за рулем автомобиля Ford столкнулась с машиной Daewoo, в которой находились малолетние пассажиры. Они и водитель Daewoo получили травмы в результате ДТП, сообщила Госавтоинспекция ХМАО в своем telegram-канале.
«48-летняя женщина, управляя Ford, предварительно, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Kia, движущимся в попутном направлении, после чего столкнулась со встречным транспортным средством Daewoo. <…> При освидетельствовании на состояние опьянения виновницы автоаварии, зафиксировано 1,130 промилле в выдыхаемом воздухе», — следует из сообщения.
Водитель Daewoo пострадал вместе со своими пассажирами. Он вез одиннадцатимесячного младенца и двухлетнего ребенка.
Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП в Сургуте. водитель микроавтобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе. По сообщениям очевидцев, пострадавших госпитализировали в медучреждение.
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