Екатеринбурженка вошла в топ лучших официантов России

Екатеринбурженка Александра Колмакова из заведения Breakfast Unit вошла в шестерку лучших официантов России. Всего же в рейтинге числилось более 100 тысяч работников ресторанной сферы, рассказали URA.RU представители сервиса «Нетмонет».
В последнем квартале Александра собрала больше всех положительных отзывов и вошла в топ-рейтинг «Отличники». «Искренний подход к людям — вот что самое важное в работе», — делится секретом успеха девушка. Также она рассказала, что примерно половина гостей оставляет ей чаевые, а в среднем за смену получается заработать 2500—3500 рублей на чаевых.
Александра работает официанткой с 16 лет и считает главным правилом хорошего сервиса — умение предугадывать желание гостя. В будущем она мечтает побывать в большом количестве стран и создать свой бренд одежды.
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Екатеринбурженка Александра Колмакова из заведения Breakfast Unit вошла в шестерку лучших официантов России. Всего же в рейтинге числилось более 100 тысяч работников ресторанной сферы, рассказали URA.RU представители сервиса «Нетмонет». В последнем квартале Александра собрала больше всех положительных отзывов и вошла в топ-рейтинг «Отличники». «Искренний подход к людям — вот что самое важное в работе», — делится секретом успеха девушка. Также она рассказала, что примерно половина гостей оставляет ей чаевые, а в среднем за смену получается заработать 2500—3500 рублей на чаевых. Александра работает официанткой с 16 лет и считает главным правилом хорошего сервиса — умение предугадывать желание гостя. В будущем она мечтает побывать в большом количестве стран и создать свой бренд одежды.