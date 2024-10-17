17 октября 2024

Екатеринбурженка вошла в топ лучших официантов России

Александра Колмакова из Екатеринбурга вошла в список лучших официантов России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак по гастропутеводителю по Свердловской области в ресторане Корова. Екатеринбург, официант, омлет, ресторан корова, подача блюд, выдача блюд
Официантка стала лучшей в России среди 100 тысяч человек Фото:

Екатеринбурженка Александра Колмакова из заведения Breakfast Unit вошла в шестерку лучших официантов России. Всего же в рейтинге числилось более 100 тысяч работников ресторанной сферы, рассказали URA.RU представители сервиса «Нетмонет».

В последнем квартале Александра собрала больше всех положительных отзывов и вошла в топ-рейтинг «Отличники». «Искренний подход к людям — вот что самое важное в работе», — делится секретом успеха девушка. Также она рассказала, что примерно половина гостей оставляет ей чаевые, а в среднем за смену получается заработать 2500—3500 рублей на чаевых.

Александра работает официанткой с 16 лет и считает главным правилом хорошего сервиса — умение предугадывать желание гостя. В будущем она мечтает побывать в большом количестве стран и создать свой бренд одежды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбурженка Александра Колмакова из заведения Breakfast Unit вошла в шестерку лучших официантов России. Всего же в рейтинге числилось более 100 тысяч работников ресторанной сферы, рассказали URA.RU представители сервиса «Нетмонет». В последнем квартале Александра собрала больше всех положительных отзывов и вошла в топ-рейтинг «Отличники». «Искренний подход к людям — вот что самое важное в работе», — делится секретом успеха девушка. Также она рассказала, что примерно половина гостей оставляет ей чаевые, а в среднем за смену получается заработать 2500—3500 рублей на чаевых. Александра работает официанткой с 16 лет и считает главным правилом хорошего сервиса — умение предугадывать желание гостя. В будущем она мечтает побывать в большом количестве стран и создать свой бренд одежды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...