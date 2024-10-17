17 октября 2024

Челябинский эколог предложил три варианта ликвидации отвалов ЧЭМК

© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, отвалы магнезита
Отвалы расположены в черте города и сильно пылят Фото:

Отвалы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которые находятся в черте города и являются сильным источником пыли, можно направить по трем различным направлениям рекультивации. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«Первый: вывезти пустую породу по железной дороге на Копейский угольный разрез, тем самым укрепляя его борта и решая проблемы пожаров. Второй — переработать в стройматериалы, к примеру, для отсыпки дорог или в качестве строительных смесей. И третий — организовать объект промышленного и экстремального туризма после создания зеленого холма: трассы для лыж и тюбингов зимой и экстрим-парк летом», — рассказал URA.RU Безруков.

Эксперт подчеркнул, что эти варианты не фантастичны, а вполне реальны. Они требуют трат, но от их реализации будут сплошные социально-экономические и экологические плюсы. Так, к примеру, уже была решена проблема Коркинского разреза и городской свалки. В первом случае из дымного и обваливающегося разреза получилось озеро с укрепленными бортами, во втором — зеленый холм с теплицами, которые подогреваются за счет отходящего газа.

«Любой из проектов необходимо экономически оценивать. Но это самые реальные проекты, которые можно реализовать в ближайшие 5-10 лет и наконец решить проблему с львиной долей городского пыления и „серого горизонта“», — добавил Безруков.

Ранее эколог предложил развивать в Челябинске сеть велодорожек, популяризуя велосипеды и электросамокаты, что будет способствовать очищению воздуха. Он лично проверил развитость инфраструктуры для таких видов транспорта и нашел недостатки.

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Отвалы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которые находятся в черте города и являются сильным источником пыли, можно направить по трем различным направлениям рекультивации. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Первый: вывезти пустую породу по железной дороге на Копейский угольный разрез, тем самым укрепляя его борта и решая проблемы пожаров. Второй — переработать в стройматериалы, к примеру, для отсыпки дорог или в качестве строительных смесей. И третий — организовать объект промышленного и экстремального туризма после создания зеленого холма: трассы для лыж и тюбингов зимой и экстрим-парк летом», — рассказал URA.RU Безруков. Эксперт подчеркнул, что эти варианты не фантастичны, а вполне реальны. Они требуют трат, но от их реализации будут сплошные социально-экономические и экологические плюсы. Так, к примеру, уже была решена проблема Коркинского разреза и городской свалки. В первом случае из дымного и обваливающегося разреза получилось озеро с укрепленными бортами, во втором — зеленый холм с теплицами, которые подогреваются за счет отходящего газа. «Любой из проектов необходимо экономически оценивать. Но это самые реальные проекты, которые можно реализовать в ближайшие 5-10 лет и наконец решить проблему с львиной долей городского пыления и „серого горизонта“», — добавил Безруков. Ранее эколог предложил развивать в Челябинске сеть велодорожек, популяризуя велосипеды и электросамокаты, что будет способствовать очищению воздуха. Он лично проверил развитость инфраструктуры для таких видов транспорта и нашел недостатки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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