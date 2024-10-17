Челябинский эколог предложил три варианта ликвидации отвалов ЧЭМК

18 октября 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Отвалы расположены в черте города и сильно пылят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отвалы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которые находятся в черте города и являются сильным источником пыли, можно направить по трем различным направлениям рекультивации. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Первый: вывезти пустую породу по железной дороге на Копейский угольный разрез, тем самым укрепляя его борта и решая проблемы пожаров. Второй — переработать в стройматериалы, к примеру, для отсыпки дорог или в качестве строительных смесей. И третий — организовать объект промышленного и экстремального туризма после создания зеленого холма: трассы для лыж и тюбингов зимой и экстрим-парк летом», — рассказал URA.RU Безруков. Эксперт подчеркнул, что эти варианты не фантастичны, а вполне реальны. Они требуют трат, но от их реализации будут сплошные социально-экономические и экологические плюсы. Так, к примеру, уже была решена проблема Коркинского разреза и городской свалки. В первом случае из дымного и обваливающегося разреза получилось озеро с укрепленными бортами, во втором — зеленый холм с теплицами, которые подогреваются за счет отходящего газа. «Любой из проектов необходимо экономически оценивать. Но это самые реальные проекты, которые можно реализовать в ближайшие 5-10 лет и наконец решить проблему с львиной долей городского пыления и „серого горизонта“», — добавил Безруков. Ранее эколог предложил развивать в Челябинске сеть велодорожек, популяризуя велосипеды и электросамокаты, что будет способствовать очищению воздуха. Он лично проверил развитость инфраструктуры для таких видов транспорта и нашел недостатки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отвалы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которые находятся в черте города и являются сильным источником пыли, можно направить по трем различным направлениям рекультивации. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Первый: вывезти пустую породу по железной дороге на Копейский угольный разрез, тем самым укрепляя его борта и решая проблемы пожаров. Второй — переработать в стройматериалы, к примеру, для отсыпки дорог или в качестве строительных смесей. И третий — организовать объект промышленного и экстремального туризма после создания зеленого холма: трассы для лыж и тюбингов зимой и экстрим-парк летом», — рассказал URA.RU Безруков. Эксперт подчеркнул, что эти варианты не фантастичны, а вполне реальны. Они требуют трат, но от их реализации будут сплошные социально-экономические и экологические плюсы. Так, к примеру, уже была решена проблема Коркинского разреза и городской свалки. В первом случае из дымного и обваливающегося разреза получилось озеро с укрепленными бортами, во втором — зеленый холм с теплицами, которые подогреваются за счет отходящего газа. «Любой из проектов необходимо экономически оценивать. Но это самые реальные проекты, которые можно реализовать в ближайшие 5-10 лет и наконец решить проблему с львиной долей городского пыления и „серого горизонта“», — добавил Безруков. Ранее эколог предложил развивать в Челябинске сеть велодорожек, популяризуя велосипеды и электросамокаты, что будет способствовать очищению воздуха. Он лично проверил развитость инфраструктуры для таких видов транспорта и нашел недостатки.