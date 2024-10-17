В рамках рабочего визита в Челябинскую область министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил горнолыжный курорт (ГЛК) «Солнечная долина». Осмотр прошел 18 октября совместно с главой региона Алексеем Текслером и основателем ГЛК Олегом Сиротиным, передает корреспондент URA.RU.
«Здесь не было ничего, и мой друг предложил заняться этим местом по серьезному. Предложение было принято, пошла точка отчета. Сначала одна канатная дорога, потом крючковой и бугельный подъемники. Сегодня мы находимся на курорте, который принимает 450 тысяч человек в год», — рассказал Сиротин.
Также Алексей Текслер отметил, что «Солнечная долина» является красивым и крупным туристическим местом в регионе. После прогулки по курорту прошел осмотр домов для туристов и церкви имени путешественника Федора Конюхова.
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