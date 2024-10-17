17 октября 2024

Губернатор Текслер показал министру Решетникову челябинский горнолыжный курорт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Решетников также проведет Всероссийское совещание по подготовке к зимнему туристическому сезону
Максим Решетников также проведет Всероссийское совещание по подготовке к зимнему туристическому сезону Фото:

В рамках рабочего визита в Челябинскую область министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил горнолыжный курорт (ГЛК) «Солнечная долина». Осмотр прошел 18 октября совместно с главой региона Алексеем Текслером и основателем ГЛК Олегом Сиротиным, передает корреспондент URA.RU.

«Здесь не было ничего, и мой друг предложил заняться этим местом по серьезному. Предложение было принято, пошла точка отчета. Сначала одна канатная дорога, потом крючковой и бугельный подъемники. Сегодня мы находимся на курорте, который принимает 450 тысяч человек в год», — рассказал Сиротин.

Также Алексей Текслер отметил, что «Солнечная долина» является красивым и крупным туристическим местом в регионе. После прогулки по курорту прошел осмотр домов для туристов и церкви имени путешественника Федора Конюхова.

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В рамках рабочего визита в Челябинскую область министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил горнолыжный курорт (ГЛК) «Солнечная долина». Осмотр прошел 18 октября совместно с главой региона Алексеем Текслером и основателем ГЛК Олегом Сиротиным, передает корреспондент URA.RU. «Здесь не было ничего, и мой друг предложил заняться этим местом по серьезному. Предложение было принято, пошла точка отчета. Сначала одна канатная дорога, потом крючковой и бугельный подъемники. Сегодня мы находимся на курорте, который принимает 450 тысяч человек в год», — рассказал Сиротин. Также Алексей Текслер отметил, что «Солнечная долина» является красивым и крупным туристическим местом в регионе. После прогулки по курорту прошел осмотр домов для туристов и церкви имени путешественника Федора Конюхова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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