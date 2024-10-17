В челябинском заксобрании наградили 30 лучших строителей дорог

В заксобрании Челябинской области вручили премии 30 работникам сферы дорожного хозяйства. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Дорожное строительство является важнейшей сферой, и именно вы создаете ключевую инфраструктуру для экономики, обеспечиваете динамичное развитие региона и комфортные условия для жизни людей. Вы выполняете свою важную и нужную работу профессионально и с полной самоотдачей», — подчеркнул вице-спикер заксобрания Юрий Карликанов, обращаясь к лауреатам.
Карликанов отметил, что в сфере дорожного хозяйства работают люди самых разных профессий. Это и проектировщики, и производителей строительных материалов, и укладчики асфальтобетонного покрытия, а также специалисты, занимающиеся содержанием дорог.
В церемонии вручения наград также приняли вице-спикер заксобрания Павел Киселев, депутаты Александр Мотовилов и Андрей Шмидт. Лауреатам вручили медали, дипломы, удостоверения лауреата и денежные премии. Церемония вручения прошла в преддверии Дня работника дорожного хозяйства, который в этом году отмечается 20 октября.
На развитие дорожного хозяйства региона в этом году было направлено около 25 миллиардов рублей. На выделенные средства построено и отремонтировано порядка 800 километров автодорог.
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