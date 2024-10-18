«Последышу приказали заменить кокс на траву»: Медведев высмеял «план победы» Зеленского

Медведев: «план победы» Зеленского оказался планом для победы
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Дмитрий Медведев заявил, что слово "план" в "плане победы" Зеленского нужно понимать как жаргонное наименование наркотиков
Дмитрий Медведев заявил, что слово "план" в "плане победы" Зеленского нужно понимать как жаргонное наименование наркотиков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«План победы», составленный украинским лидером Владимиром Зеленским, оказался просто планом для победы. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«План раскрыт! Это не „план победы“, а просто план для победы. Слово „план“ следует понимать буквально <...>. Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале.

По словам зампреда, термин «план» следует воспринимать в буквальном смысле: он используется как сленговое обозначение для марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и других подобных наркотических средств. Другими словами, это относится к веществу под названием тетрагидроканнабинол (ТГК), которое оказывает психотропное воздействие.

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«План победы», составленный украинским лидером Владимиром Зеленским, оказался просто планом для победы. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «План раскрыт! Это не „план победы“, а просто план для победы. Слово „план“ следует понимать буквально <...>. Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале. По словам зампреда, термин «план» следует воспринимать в буквальном смысле: он используется как сленговое обозначение для марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и других подобных наркотических средств. Другими словами, это относится к веществу под названием тетрагидроканнабинол (ТГК), которое оказывает психотропное воздействие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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