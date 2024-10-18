«План победы», составленный украинским лидером Владимиром Зеленским, оказался просто планом для победы. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«План раскрыт! Это не „план победы“, а просто план для победы. Слово „план“ следует понимать буквально <...>. Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале.
По словам зампреда, термин «план» следует воспринимать в буквальном смысле: он используется как сленговое обозначение для марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и других подобных наркотических средств. Другими словами, это относится к веществу под названием тетрагидроканнабинол (ТГК), которое оказывает психотропное воздействие.
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