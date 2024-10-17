17 октября 2024

В Курганской области сотрудники Росгвардии принимают оружие для отправки на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы могут сдать оружие для СВО в Росгвардию
Курганцы могут сдать оружие для СВО в Росгвардию Фото:

Жители Курганской области могут передать свое легально приобретенное оружие для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в управлении Росгвардии региона.

Для передачи оружия необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местные подразделения Росгвардии. «Сотрудники Росгвардии подробно объяснят порядок передачи оружия и помогут оформить все необходимые документы», — информирует сайт курганского силового ведомства.

Процедура облегчит процесс для граждан, желающих поддержать военных на законных основаниях. Для передачи оружия используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы передаваемое оружие было в исправном состоянии, чтобы оно могло быть использовано участниками СВО без дополнительного ремонта.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы просили экс-полпреда Владимира Якушева помочь с отправкой ружей в зону СВО. Политик отметил, что оружием занимается ведомство Росгвардии, но пообещал помочь с решением вопроса. 

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Жители Курганской области могут передать свое легально приобретенное оружие для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в управлении Росгвардии региона. Для передачи оружия необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местные подразделения Росгвардии. «Сотрудники Росгвардии подробно объяснят порядок передачи оружия и помогут оформить все необходимые документы», — информирует сайт курганского силового ведомства. Процедура облегчит процесс для граждан, желающих поддержать военных на законных основаниях. Для передачи оружия используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы передаваемое оружие было в исправном состоянии, чтобы оно могло быть использовано участниками СВО без дополнительного ремонта. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы просили экс-полпреда Владимира Якушева помочь с отправкой ружей в зону СВО. Политик отметил, что оружием занимается ведомство Росгвардии, но пообещал помочь с решением вопроса. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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