В Курганской области сотрудники Росгвардии принимают оружие для отправки на СВО

Жители Курганской области могут передать свое легально приобретенное оружие для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в управлении Росгвардии региона.
Для передачи оружия необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местные подразделения Росгвардии. «Сотрудники Росгвардии подробно объяснят порядок передачи оружия и помогут оформить все необходимые документы», — информирует сайт курганского силового ведомства.
Процедура облегчит процесс для граждан, желающих поддержать военных на законных основаниях. Для передачи оружия используется договор пожертвования и акт приема-передачи. Важно, чтобы передаваемое оружие было в исправном состоянии, чтобы оно могло быть использовано участниками СВО без дополнительного ремонта.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы просили экс-полпреда Владимира Якушева помочь с отправкой ружей в зону СВО. Политик отметил, что оружием занимается ведомство Росгвардии, но пообещал помочь с решением вопроса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!