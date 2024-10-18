Медведев предупредил о создании Киевом «грязной бомбы»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина создает «грязную бомбу». Так он объяснил слухи о создании Киевом ядерного оружия.
«С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать „грязную бомбу“», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
По его словам, для создания такого оружия у Киева есть все, что требуется: специалисты, сырье и технологии. Зампред Совбеза отметил, что «грязную бомбу» можно сделать в любой лаборатории, оставшейся со времен СССР. «Часики тикают», — заключил Медведев.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО, что Украина должна обладать ядерным оружием для обеспечения собственной безопасности. Военный эксперт Алексей Леонков после этого подчеркнул, что еще с советских времен Украина располагает технологиями, которые позволяют ей создать «грязную» баллистическую ракету, пишет деловое издание «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.