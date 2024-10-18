Медведев предупредил о создании Киевом «грязной бомбы»

Медведев: у Украины есть все необходимое для создания подобия ядерной бомбы
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У Украины есть все необходимое для создания "грязной бомбы", сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
У Украины есть все необходимое для создания "грязной бомбы", сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина создает «грязную бомбу». Так он объяснил слухи о создании Киевом ядерного оружия.

«С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать „грязную бомбу“», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

По его словам, для создания такого оружия у Киева есть все, что требуется: специалисты, сырье и технологии. Зампред Совбеза отметил, что «грязную бомбу» можно сделать в любой лаборатории, оставшейся со времен СССР. «Часики тикают», — заключил Медведев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО, что Украина должна обладать ядерным оружием для обеспечения собственной безопасности. Военный эксперт Алексей Леонков после этого подчеркнул, что еще с советских времен Украина располагает технологиями, которые позволяют ей создать «грязную» баллистическую ракету, пишет деловое издание «Взгляд».

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина создает «грязную бомбу». Так он объяснил слухи о создании Киевом ядерного оружия. «С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать „грязную бомбу“», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По его словам, для создания такого оружия у Киева есть все, что требуется: специалисты, сырье и технологии. Зампред Совбеза отметил, что «грязную бомбу» можно сделать в любой лаборатории, оставшейся со времен СССР. «Часики тикают», — заключил Медведев. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО, что Украина должна обладать ядерным оружием для обеспечения собственной безопасности. Военный эксперт Алексей Леонков после этого подчеркнул, что еще с советских времен Украина располагает технологиями, которые позволяют ей создать «грязную» баллистическую ракету, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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