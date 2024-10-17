17 октября 2024

В ХМАО жители жалуются на уличные лавки, где дурят покупателей

Жители Нефтеюганска пожаловались на нелегальных уличных торговцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нефтеюганска пожаловались, что их обвешивают уличные торговцы
Жители Нефтеюганска пожаловались, что их обвешивают уличные торговцы Фото:

Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались в соцсетях на уличных торговцев в 12 микрорайоне. По их словам, продавцы обсчитывают югорчан, постоянно унижают их и грубят.

«Хочется уже, чтобы в городе взялись за тех, кто торгует на улице, а именно на „Водолее“, где „Магнит“. Стоят незаконно, не платят ни налоги, ни за место, обманывают [покупателей] на весах. Вроде взрослые люди, а мат на мате, курят и бросают окурки где хотят, ведут себя так, как будто они держат этот район. Сколько можно это терпеть? Это город или свалка?», — написал подписчик в сообществе «Вконтакте» «Типичный Нефтеюганск».

С автором поста согласились другие комментаторы. Один из них рассказал, что такая же проблема имеется в 15 микрорайоне города. Жители просят привлечь к ответственности продавцов за незаконную торговлю.

URA.RU запросило комментарий в администрации Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.

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Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались в соцсетях на уличных торговцев в 12 микрорайоне. По их словам, продавцы обсчитывают югорчан, постоянно унижают их и грубят. «Хочется уже, чтобы в городе взялись за тех, кто торгует на улице, а именно на „Водолее“, где „Магнит“. Стоят незаконно, не платят ни налоги, ни за место, обманывают [покупателей] на весах. Вроде взрослые люди, а мат на мате, курят и бросают окурки где хотят, ведут себя так, как будто они держат этот район. Сколько можно это терпеть? Это город или свалка?», — написал подписчик в сообществе «Вконтакте» «Типичный Нефтеюганск». С автором поста согласились другие комментаторы. Один из них рассказал, что такая же проблема имеется в 15 микрорайоне города. Жители просят привлечь к ответственности продавцов за незаконную торговлю. URA.RU запросило комментарий в администрации Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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