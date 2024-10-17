В ХМАО жители жалуются на уличные лавки, где дурят покупателей

Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались в соцсетях на уличных торговцев в 12 микрорайоне. По их словам, продавцы обсчитывают югорчан, постоянно унижают их и грубят.
«Хочется уже, чтобы в городе взялись за тех, кто торгует на улице, а именно на „Водолее“, где „Магнит“. Стоят незаконно, не платят ни налоги, ни за место, обманывают [покупателей] на весах. Вроде взрослые люди, а мат на мате, курят и бросают окурки где хотят, ведут себя так, как будто они держат этот район. Сколько можно это терпеть? Это город или свалка?», — написал подписчик в сообществе «Вконтакте» «Типичный Нефтеюганск».
С автором поста согласились другие комментаторы. Один из них рассказал, что такая же проблема имеется в 15 микрорайоне города. Жители просят привлечь к ответственности продавцов за незаконную торговлю.
URA.RU запросило комментарий в администрации Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил.
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