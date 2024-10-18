В Челябинской области усилятся морозы

В ближайшие выходные, с 19 по 21 октября, в Челябинской области ожидается до 11 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометеоцентра.
«С 19 по 21 октября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ночные температуры в горах и низинах могут достигнуть 11 градусов ниже нуля», — говорится в прогнозе погоды на предстоящие выходные.
Днем в субботу и воскресенье ожидается до 8-13 градусов тепла, по ночам 1-6 градусов мороза. К понедельнику в регион придет атмосферный фронт с дождями и мокрым снегом. Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!