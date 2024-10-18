В Челябинской области усилятся морозы

18 октября 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

По ночам синоптики обещают до 11 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие выходные, с 19 по 21 октября, в Челябинской области ожидается до 11 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометеоцентра. «С 19 по 21 октября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ночные температуры в горах и низинах могут достигнуть 11 градусов ниже нуля», — говорится в прогнозе погоды на предстоящие выходные. Днем в субботу и воскресенье ожидается до 8-13 градусов тепла, по ночам 1-6 градусов мороза. К понедельнику в регион придет атмосферный фронт с дождями и мокрым снегом. Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие выходные, с 19 по 21 октября, в Челябинской области ожидается до 11 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометеоцентра. «С 19 по 21 октября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ночные температуры в горах и низинах могут достигнуть 11 градусов ниже нуля», — говорится в прогнозе погоды на предстоящие выходные. Днем в субботу и воскресенье ожидается до 8-13 градусов тепла, по ночам 1-6 градусов мороза. К понедельнику в регион придет атмосферный фронт с дождями и мокрым снегом. Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов.