В Челябинской области усилятся морозы

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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, лужа, лед
По ночам синоптики обещают до 11 градусов мороза Фото:

В ближайшие выходные, с 19 по 21 октября, в Челябинской области ожидается до 11 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометеоцентра.

«С 19 по 21 октября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ночные температуры в горах и низинах могут достигнуть 11 градусов ниже нуля», — говорится в прогнозе погоды на предстоящие выходные.

Днем в субботу и воскресенье ожидается до 8-13 градусов тепла, по ночам 1-6 градусов мороза. К понедельнику в регион придет атмосферный фронт с дождями и мокрым снегом. Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов.

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В ближайшие выходные, с 19 по 21 октября, в Челябинской области ожидается до 11 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометеоцентра. «С 19 по 21 октября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ночные температуры в горах и низинах могут достигнуть 11 градусов ниже нуля», — говорится в прогнозе погоды на предстоящие выходные. Днем в субботу и воскресенье ожидается до 8-13 градусов тепла, по ночам 1-6 градусов мороза. К понедельнику в регион придет атмосферный фронт с дождями и мокрым снегом. Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели перепад между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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