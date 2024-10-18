Похищенный у Минобороны комплекс недвижимости нашли в Подмосковье

Следственный комитет России сообщил о нахождении похищенного у Министерства обороны комплекса из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе. Стоимость объектов оценивается свыше 244 миллионов рублей.
«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества 'Главное управление обустройства войск' Николая Грачева <...> в совершении мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в СК РФ, передает РИА Новости. Также по этому делу обвиняются бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов.
Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемые, используя процедуру банкротства предприятия, принадлежащего Минобороны, организовали подложные торги, что позволило им присвоить указанный комплекс недвижимости. В качестве меры пресечения Хамовническим районным судом Москвы Грачеву, Асташкину и Потапову было избрано заключение под стражу.
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