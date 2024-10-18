Похищенный у Минобороны комплекс недвижимости нашли в Подмосковье

СК нашел похищенные у Миноборoны объекты недвижимости на 244 миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье нашли похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости
В Подмосковье нашли похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет России сообщил о нахождении похищенного у Министерства обороны комплекса из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе. Стоимость объектов оценивается свыше 244 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества 'Главное управление обустройства войск' Николая Грачева <...> в совершении мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в СК РФ, передает РИА Новости. Также по этому делу обвиняются бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов.

Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемые, используя процедуру банкротства предприятия, принадлежащего Минобороны, организовали подложные торги, что позволило им присвоить указанный комплекс недвижимости. В качестве меры пресечения Хамовническим районным судом Москвы Грачеву, Асташкину и Потапову было избрано заключение под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России сообщил о нахождении похищенного у Министерства обороны комплекса из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе. Стоимость объектов оценивается свыше 244 миллионов рублей. «Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества 'Главное управление обустройства войск' Николая Грачева <...> в совершении мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в СК РФ, передает РИА Новости. Также по этому делу обвиняются бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемые, используя процедуру банкротства предприятия, принадлежащего Минобороны, организовали подложные торги, что позволило им присвоить указанный комплекс недвижимости. В качестве меры пресечения Хамовническим районным судом Москвы Грачеву, Асташкину и Потапову было избрано заключение под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...