17 октября 2024

На Уралмаше снесут промзону ради строительства новой дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабная замена трамвайного полотна по улице Борчанинова. Пермь, дорожные знаки, дорожные работы, дорожный знак, каска, жилет, ремонт, рабочий
Строительство объекта планируют полностью завершить к 2030 году Фото:

В Екатеринбурге построят западный дублер проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Мэрия уже вынесла проект на общественные обсуждения.

Согласно проекту, строительство дублера будет осуществляться в два этапа. Первый предполагает создание временного двухполосного проезда шириной шесть метров и длиной 770 метров через промзону, второй — полноценную реконструкцию переулка Полимерного с расширением до четырех полос и обустройством тротуаров и велодорожек. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года.

Дополнительные работы включают снос построек в промзоне и железнодорожных путей, а также обустройство въездов на внутриквартальные территории. Планируется также проложить трамвайную линию в переулке Полимерном и запустить автобусное движение по новому дублеру.

Фото:

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В Екатеринбурге построят западный дублер проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Мэрия уже вынесла проект на общественные обсуждения. Согласно проекту, строительство дублера будет осуществляться в два этапа. Первый предполагает создание временного двухполосного проезда шириной шесть метров и длиной 770 метров через промзону, второй — полноценную реконструкцию переулка Полимерного с расширением до четырех полос и обустройством тротуаров и велодорожек. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года. Дополнительные работы включают снос построек в промзоне и железнодорожных путей, а также обустройство въездов на внутриквартальные территории. Планируется также проложить трамвайную линию в переулке Полимерном и запустить автобусное движение по новому дублеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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