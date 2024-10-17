Общество На Уралмаше снесут промзону ради строительства новой дороги. Фото 18 октября 2024 в 13:43 Размер текста - 17 + Строительство объекта планируют полностью завершить к 2030 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге построят западный дублер проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Мэрия уже вынесла проект на общественные обсуждения. Согласно проекту, строительство дублера будет осуществляться в два этапа. Первый предполагает создание временного двухполосного проезда шириной шесть метров и длиной 770 метров через промзону, второй — полноценную реконструкцию переулка Полимерного с расширением до четырех полос и обустройством тротуаров и велодорожек. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года. Дополнительные работы включают снос построек в промзоне и железнодорожных путей, а также обустройство въездов на внутриквартальные территории. Планируется также проложить трамвайную линию в переулке Полимерном и запустить автобусное движение по новому дублеру. Фото: сайт администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге построят западный дублер проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Мэрия уже вынесла проект на общественные обсуждения. Согласно проекту, строительство дублера будет осуществляться в два этапа. Первый предполагает создание временного двухполосного проезда шириной шесть метров и длиной 770 метров через промзону, второй — полноценную реконструкцию переулка Полимерного с расширением до четырех полос и обустройством тротуаров и велодорожек. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года. Дополнительные работы включают снос построек в промзоне и железнодорожных путей, а также обустройство въездов на внутриквартальные территории. Планируется также проложить трамвайную линию в переулке Полимерном и запустить автобусное движение по новому дублеру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям