В Екатеринбурге построят западный дублер проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Мэрия уже вынесла проект на общественные обсуждения.
Согласно проекту, строительство дублера будет осуществляться в два этапа. Первый предполагает создание временного двухполосного проезда шириной шесть метров и длиной 770 метров через промзону, второй — полноценную реконструкцию переулка Полимерного с расширением до четырех полос и обустройством тротуаров и велодорожек. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года.
Дополнительные работы включают снос построек в промзоне и железнодорожных путей, а также обустройство въездов на внутриквартальные территории. Планируется также проложить трамвайную линию в переулке Полимерном и запустить автобусное движение по новому дублеру.
Фото: сайт администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге построят западный дублер проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Мэрия уже вынесла проект на общественные обсуждения. Согласно проекту, строительство дублера будет осуществляться в два этапа. Первый предполагает создание временного двухполосного проезда шириной шесть метров и длиной 770 метров через промзону, второй — полноценную реконструкцию переулка Полимерного с расширением до четырех полос и обустройством тротуаров и велодорожек. Реализация первого этапа проекта запланирована до 2026 года, второго — до 2030 года. Дополнительные работы включают снос построек в промзоне и железнодорожных путей, а также обустройство въездов на внутриквартальные территории. Планируется также проложить трамвайную линию в переулке Полимерном и запустить автобусное движение по новому дублеру.