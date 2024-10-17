17 октября 2024

Турагенты раскрыли, где жители ХМАО провели бархатный сезон

Жители ХМАО провели бархатный сезон на курортах Краснодарского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство из отдыхающих в сентябре югорчан были в Сочи
Большинство из отдыхающих в сентябре югорчан были в Сочи Фото:

Югорчане отдыхали в сентябре на курортах Краснодарского края. Большинство из них были в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФона».

«В сентябре количество путешественников из Югры в южных регионах России увеличилось на 13%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края. В первый осенний месяц там отдохнуло 46% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи», — следует из исследования аналитиков «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ».

По мнению турагентов, на интерес югорчан повлияла аномально теплая погода в сентябре. Жители ХМАО также ездили осенью на Дальний Восток. «Самым востребованным регионом стала Якутия, которая приняла 35% путешественников, в том числе и приезжающих с рабочими целями», — говорится в исследовании.

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Югорчане отдыхали в сентябре на курортах Краснодарского края. Большинство из них были в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФона». «В сентябре количество путешественников из Югры в южных регионах России увеличилось на 13%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края. В первый осенний месяц там отдохнуло 46% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи», — следует из исследования аналитиков «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ». По мнению турагентов, на интерес югорчан повлияла аномально теплая погода в сентябре. Жители ХМАО также ездили осенью на Дальний Восток. «Самым востребованным регионом стала Якутия, которая приняла 35% путешественников, в том числе и приезжающих с рабочими целями», — говорится в исследовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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