Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Москве
Разрыв экономической мощи между странами БРИКС и G7 продолжит увеличиваться. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Разрыв [экономической мощи] увеличивается, и он будет увеличиваться. Это неизбежно. Это уже абсолютно понятная динамика», — сказал Путин в ходе делового форума БРИКС. Президент уточнил, что в 1992 году группа G7 насчитывала 45,5% мирового ВВП, в то время как страны БРИКС — 16,7%. В 2023 году эти показатели составили 29,3% и 37,4% соответственно.
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