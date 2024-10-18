Путин указал на разрыв экономической мощи между БРИКС и G7. Видео

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Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Москве
Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Москве Фото:

Разрыв экономической мощи между странами БРИКС и G7 продолжит увеличиваться. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Разрыв [экономической мощи] увеличивается, и он будет увеличиваться. Это неизбежно. Это уже абсолютно понятная динамика», — сказал Путин в ходе делового форума БРИКС. Президент уточнил, что в 1992 году группа G7 насчитывала 45,5% мирового ВВП, в то время как страны БРИКС — 16,7%. В 2023 году эти показатели составили 29,3% и 37,4% соответственно. 

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Разрыв экономической мощи между странами БРИКС и G7 продолжит увеличиваться. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Разрыв [экономической мощи] увеличивается, и он будет увеличиваться. Это неизбежно. Это уже абсолютно понятная динамика», — сказал Путин в ходе делового форума БРИКС. Президент уточнил, что в 1992 году группа G7 насчитывала 45,5% мирового ВВП, в то время как страны БРИКС — 16,7%. В 2023 году эти показатели составили 29,3% и 37,4% соответственно. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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