17 октября 2024

В ЯНАО банкротят субсидируемое окружными властями фермерское предприятие

На Ямале хотят банкротить ООО «Горковское», получившее субсидию на 21 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма исковых требований - шесть млн рублей
Сумма исковых требований - шесть млн рублей Фото:

В ЯНАО ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Горковское“, регулярно получающее субсидии от окружного департамента АПК, стало ответчиком по иску АО „Ямалкоммунэнерго“ о банкротстве. Сумма исковых требований — более шести млн рублей. Руководство „Горковского“ считает претензии коммунальщиков неправомерными и готовится предоставить суду доказательства об исполненных платежных обязательствах, сообщили агентству URA.RU на предприятии.

В Арбитражном суде ЯНАО рассматривается исковое заявление АО «Ямалкоммунэнерго» к ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Горковское“ о банкротстве. Сумма долга — чуть более шести млн рублей, следует из отчета о движении дел на сайте суда. Следующее заседание состоится 24 октября 2024 года, в ходе которого истец должен уточнить заявленные требования, а ответчик — дать письменные пояснения по делу.

Корреспондент URA.RU обратился к директору «Горковского» с просьбой прокомментировать свою позицию по инициированному коммунальной службой спору. Как сообщил директор предприятия Руслан Саенко, он не согласен с иском «Ямалкоммунэнерго». «Речь идет о каких-то долгах за 2016 год. Но у нас все счета оплачены. Мы готовы предоставить суду все чеки. Текущие платежи мы погашаем без задержек», — сообщил собеседник URA.RU.

Аналогичный запрос агентство направило в АО «Ямалкоммунэнерго». Ответ ожидается. В свою очередь, в окружном департаменте агропромышленного комплекса выразили уверенность, что дело будет рассмотрено в пользу ответчика.

По данным, опубликованным на сайте окружного департамента АПК, ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Горковское“ в 2024 году получило субсидию на возмещение части затрат на поддержку оленеводства — семь млн рублей, а также на добычу рыбы — 14,4 млн рублей. Эти средства дотируемые фермерские хозяйства отчасти могут направлять на погашение коммунальных платежей.

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В ЯНАО ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Горковское“, регулярно получающее субсидии от окружного департамента АПК, стало ответчиком по иску АО „Ямалкоммунэнерго“ о банкротстве. Сумма исковых требований — более шести млн рублей. Руководство „Горковского“ считает претензии коммунальщиков неправомерными и готовится предоставить суду доказательства об исполненных платежных обязательствах, сообщили агентству URA.RU на предприятии. В Арбитражном суде ЯНАО рассматривается исковое заявление АО «Ямалкоммунэнерго» к ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Горковское“ о банкротстве. Сумма долга — чуть более шести млн рублей, следует из отчета о движении дел на сайте суда. Следующее заседание состоится 24 октября 2024 года, в ходе которого истец должен уточнить заявленные требования, а ответчик — дать письменные пояснения по делу. Корреспондент URA.RU обратился к директору «Горковского» с просьбой прокомментировать свою позицию по инициированному коммунальной службой спору. Как сообщил директор предприятия Руслан Саенко, он не согласен с иском «Ямалкоммунэнерго». «Речь идет о каких-то долгах за 2016 год. Но у нас все счета оплачены. Мы готовы предоставить суду все чеки. Текущие платежи мы погашаем без задержек», — сообщил собеседник URA.RU. Аналогичный запрос агентство направило в АО «Ямалкоммунэнерго». Ответ ожидается. В свою очередь, в окружном департаменте агропромышленного комплекса выразили уверенность, что дело будет рассмотрено в пользу ответчика. По данным, опубликованным на сайте окружного департамента АПК, ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Горковское“ в 2024 году получило субсидию на возмещение части затрат на поддержку оленеводства — семь млн рублей, а также на добычу рыбы — 14,4 млн рублей. Эти средства дотируемые фермерские хозяйства отчасти могут направлять на погашение коммунальных платежей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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