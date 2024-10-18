Остановится ли в России рост цен: Экономист дал прогноз

Экономист Разуваев: к концу года цены на продукты могут вырасти на 15%

18 октября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Цена на яйца начали подниматься в России. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Не успели россияне отойти от рекордного подорожания яиц в конце 2023-го, экономисты уже делают пугающие прогнозы на этот год: к концу 2024-го продукт подорожает еще минимум на 5% сверху 21,8% годовых. Растет в цене и сливочное масло — в среднем за 12 месяцев его стоимость выросла на четверть и продолжает набирать обороты. Почему опять начали дорожать продукты, стоит ли ждать их удешевления, URA.RU объяснил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Почему растут цены на продукты Один из факторов, напрямую вызывающих рост цен, — ослабление рубля, отметил специалист. Это, прежде всего, вызвано большими государственными расходами. «У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые два триллиона. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет 9-10% при целевом значении в 4%», — говорит Разуваев. При этом продуктовая инфляция сегодня значительно выше официального уровня, по оценке экономиста, и составляет примерно 20-25%. «Как гласит известная экономическая теория, инфляция — налог на бедных. Для наименее обеспеченных слоев населения, которые тратят деньги только на продукты, инфляция выше. А те, кто отдает большую часть зарплаты на лечение, например, или IT, инфляция будет процентов 9-11, о которых говорит ЦБ», — пояснил он. К концу года Разуваев прогнозирует дальнейший рост цен — в основном, речь, по его словам, пойдет о продуктах для новогоднего стола. Они подорожают минимум на 15%. И это — ежегодная история. Минсельхоз прокомментировал цены на яйца Что касается роста издержек (сырье и логистику), которыми большинство производителей объясняют повышение цен, то здесь имеет значение и другой фактор, продолжает Разуваев. А именно — сильный дефицит на рынке труда, который провоцирует рост зарплат. И это еще одна причина для производителей делать дополнительную наценку на товары. Когда остановится рост цен Ждать удешевления продуктов питания не стоит, предупреждает экономист. А вот замедления роста цен — вполне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не успели россияне отойти от рекордного подорожания яиц в конце 2023-го, экономисты уже делают пугающие прогнозы на этот год: к концу 2024-го продукт подорожает еще минимум на 5% сверху 21,8% годовых. Растет в цене и сливочное масло — в среднем за 12 месяцев его стоимость выросла на четверть и продолжает набирать обороты. Почему опять начали дорожать продукты, стоит ли ждать их удешевления, URA.RU объяснил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Один из факторов, напрямую вызывающих рост цен, — ослабление рубля, отметил специалист. Это, прежде всего, вызвано большими государственными расходами. «У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые два триллиона. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет 9-10% при целевом значении в 4%», — говорит Разуваев. При этом продуктовая инфляция сегодня значительно выше официального уровня, по оценке экономиста, и составляет примерно 20-25%. «Как гласит известная экономическая теория, инфляция — налог на бедных. Для наименее обеспеченных слоев населения, которые тратят деньги только на продукты, инфляция выше. А те, кто отдает большую часть зарплаты на лечение, например, или IT, инфляция будет процентов 9-11, о которых говорит ЦБ», — пояснил он. К концу года Разуваев прогнозирует дальнейший рост цен — в основном, речь, по его словам, пойдет о продуктах для новогоднего стола. Они подорожают минимум на 15%. И это — ежегодная история. Что касается роста издержек (сырье и логистику), которыми большинство производителей объясняют повышение цен, то здесь имеет значение и другой фактор, продолжает Разуваев. А именно — сильный дефицит на рынке труда, который провоцирует рост зарплат. И это еще одна причина для производителей делать дополнительную наценку на товары. Ждать удешевления продуктов питания не стоит, предупреждает экономист. А вот замедления роста цен — вполне.