Минсельхоз ответил на возмущения россиян по поводу роста цен на яйца

Поднятие цен на яйца является обычной практикой и не требует дополнительного регулирования. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.
«Долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — прокомментировали в Минсельхозе, передает РИА Новости.
Согласно данным министерства, несмотря на возможные повышения цен отдельными производителями, общая статистика показывает снижение отпускных цен на куриные яйца первой и второй категорий на 20,6% и 26,6% соответственно с начала года. Таким образом, средняя стоимость яиц в России составляет 75,1 и 61 рубль за десяток.
Ранее стало известно о повышении цен на куриный яйца птицефабрик «Вараксино» и «Волжанин». В документе отмечается, что повышение стоимости в 2024 году связано с усложнением геополитической обстановки. Согласно материалу, представители ритейлеров сообщили, что «Вараксино» информировало торговые сети об увеличении цен на яйца марок «Вараксино» и «Село зеленое» на 8% с начала ноября.
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