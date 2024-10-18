Минсельхоз ответил на возмущения россиян по поводу роста цен на яйца

Минсельхоз: поднятие цен на яйца в России является обычной практикой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минсельхоз заявил, что ситуация с яйцами на российском рынке стабильна
Минсельхоз заявил, что ситуация с яйцами на российском рынке стабильна Фото:

Поднятие цен на яйца является обычной практикой и не требует дополнительного регулирования. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

«Долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — прокомментировали в Минсельхозе, передает РИА Новости.

Согласно данным министерства, несмотря на возможные повышения цен отдельными производителями, общая статистика показывает снижение отпускных цен на куриные яйца первой и второй категорий на 20,6% и 26,6% соответственно с начала года. Таким образом, средняя стоимость яиц в России составляет 75,1 и 61 рубль за десяток.

Ранее стало известно о повышении цен на куриный яйца птицефабрик «Вараксино» и «Волжанин». В документе отмечается, что повышение стоимости в 2024 году связано с усложнением геополитической обстановки. Согласно материалу, представители ритейлеров сообщили, что «Вараксино» информировало торговые сети об увеличении цен на яйца марок «Вараксино» и «Село зеленое» на 8% с начала ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поднятие цен на яйца является обычной практикой и не требует дополнительного регулирования. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ. «Долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — прокомментировали в Минсельхозе, передает РИА Новости. Согласно данным министерства, несмотря на возможные повышения цен отдельными производителями, общая статистика показывает снижение отпускных цен на куриные яйца первой и второй категорий на 20,6% и 26,6% соответственно с начала года. Таким образом, средняя стоимость яиц в России составляет 75,1 и 61 рубль за десяток. Ранее стало известно о повышении цен на куриный яйца птицефабрик «Вараксино» и «Волжанин». В документе отмечается, что повышение стоимости в 2024 году связано с усложнением геополитической обстановки. Согласно материалу, представители ритейлеров сообщили, что «Вараксино» информировало торговые сети об увеличении цен на яйца марок «Вараксино» и «Село зеленое» на 8% с начала ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...