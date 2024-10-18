Челябинцев терроризирует наглый бомж

В Челябинске наглый бомж поселился в подъезде

18 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Мужчина пьет, пакостит, ломится в двери и испражняется на лестнице Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей многоквартирного дома №30 по улице 250-летия Челябинска терроризирует бомж, который испражняется в подъезде, пугает детей, распивает алкоголь и спит на лестнице. Как рассказала URA.RU жительница одной из квартир Рита Е. с наглым мужчиной весь подъезд борется уже больше года. «В нашем доме у этого мужчины раньше жила мама. Он попал в тюрьму, за это время сестра выписала его из квартиры, а мама умерла. Квартиру уже несколько раз перепродали, но мужчина продолжает приходить сюда, от него страдает весь квартал. В подъездах грязь, ужасный запах, испражнения, дети его боятся. Вызывали полицию, они вывели мужчину из подъезда, но тот вернулся», — сообщила URA.RU местная жительница. Рита отметила, что мужчина очень часто находится в состоянии алкогольного опьянения и стучится в двери, а потом ничего не помнит. По ее словам, в минувшие новогодние праздники он позвонил в полицию и сообщил, что расчленил одну из соседок. Жители давали наряду полиции объяснения, что все живы. Подобные выходки продолжаются уже больше года. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU сообщили, что за ночлег в подъезде наказание законом не предусмотрено, пока в действиях мужчины не будут установлены признаки правонарушений. Тогда он будет привлечен к ответственности. «Категория таких граждан доставляется в отделы полиции, где им проводят дактилоскопию, вносят отпечатки пальцев в базы МВД и проверяют на причастность к совершению преступлений. Также, если они изъявят желание, им оказывается помощь в помещении в специализированные центры для лиц категории БОМЖ», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. В правоохранительных органах порекомендовали фиксировать правонарушения мужчины и вызывать полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей многоквартирного дома №30 по улице 250-летия Челябинска терроризирует бомж, который испражняется в подъезде, пугает детей, распивает алкоголь и спит на лестнице. Как рассказала URA.RU жительница одной из квартир Рита Е. с наглым мужчиной весь подъезд борется уже больше года. «В нашем доме у этого мужчины раньше жила мама. Он попал в тюрьму, за это время сестра выписала его из квартиры, а мама умерла. Квартиру уже несколько раз перепродали, но мужчина продолжает приходить сюда, от него страдает весь квартал. В подъездах грязь, ужасный запах, испражнения, дети его боятся. Вызывали полицию, они вывели мужчину из подъезда, но тот вернулся», — сообщила URA.RU местная жительница. Рита отметила, что мужчина очень часто находится в состоянии алкогольного опьянения и стучится в двери, а потом ничего не помнит. По ее словам, в минувшие новогодние праздники он позвонил в полицию и сообщил, что расчленил одну из соседок. Жители давали наряду полиции объяснения, что все живы. Подобные выходки продолжаются уже больше года. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU сообщили, что за ночлег в подъезде наказание законом не предусмотрено, пока в действиях мужчины не будут установлены признаки правонарушений. Тогда он будет привлечен к ответственности. «Категория таких граждан доставляется в отделы полиции, где им проводят дактилоскопию, вносят отпечатки пальцев в базы МВД и проверяют на причастность к совершению преступлений. Также, если они изъявят желание, им оказывается помощь в помещении в специализированные центры для лиц категории БОМЖ», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. В правоохранительных органах порекомендовали фиксировать правонарушения мужчины и вызывать полицию.